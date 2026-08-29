Ice Spice și-a etalat burta de gravidă și fanii au mușcat momeala! Care este adevărul?

Internetul a mai născut un zvon, dar Ice Spice nu va naște nimic deocamdată. Fanii rapperiței au intrat în fibrilații după ce aceasta a apărut cu o burtă impresionantă de gravidă în videoclipul noii sale piese, „Out My Face”, realizată împreună cu Lil Yachty. O fotografie scoasă din context a fost suficientă pentru ca vestea „sarcinii” să înceapă să circule, numai că realitatea este mult mai simplă: burta era falsă, scena durează doar câteva secunde, iar Rolling Stone confirmă că artista nu este însărcinată.

Ice Spice și-a etalat burta de gravidă

Încă o dată, internetul pare să aibă probleme în a separa realitatea de ficțiune. De data aceasta, în centrul poveștii se află Ice Spice. Fanii au început să speculeze că rapperița ar aștepta un copil după ce aceasta a apărut aparent într-un stadiu avansat al sarcinii în videoclipul piesei „Out My Face”, noua sa colaborare cu Lil Yachty.

Zvonul a luat-o rapid la sănătoasa după ce un cont de fani dedicat lui Ice Spice a publicat o captură scoasă din context din videoclip și a anunțat: „Ice Spice își dezvăluie sarcina în videoclipul «Out My Face»”. Numai că postarea nu era vreo mare dezvăluire din viața personală a artistei. Era pur și simplu o metodă de a atrage mai mulți oameni să asculte piesa.

Și a funcționat poate chiar prea bine.

Totul a pornit de la un vers

Scena care a provocat toată nebunia ocupă numai cinci secunde din videoclipul de aproximativ trei minute și jumătate.

În secvența respectivă, abdomenul lui Ice Spice se mărește fizic până când artista apare cu o burtă zdravănă de gravidă. Imaginea însoțește versul în care rapperița spune, în esență: „De fapt, dă-mi timp/De fapt, dă-mi māthā/De fapt, fă-mă mamă”.

Pentru mulți dintre cei care au văzut videoclipul, gluma a fost evidentă: un moment jucăuș și ironic, care nu trebuia interpretat literalmente. Alții au hotărât însă că subtilitatea este supraevaluată și au văzut scena drept modul original ales de Ice Spice pentru a anunța că este însărcinată.

Nu era.Rolling Stone confirmă că Ice Spice nu este însărcinată.

Lil Yachty a intrat și el în glumă

Cum zvonul începuse deja să circule, Lil Yachty pare să fi decis că cea mai bună metodă de a răspunde internetului este tot cu puțină caterincă. Rapperul a publicat o fotografie care pare să fi fost făcută în culisele filmărilor, în care Ice Spice apare purtând burta falsă de gravidă folosită pentru videoclip.

Cu alte cuvinte, mister rezolvat: nici sarcină secretă, nici anunț spectaculos, nici copil ascuns de ochii lumii. Doar recuzită pentru un videoclip și internetul făcând ceea ce știe el mai bine: transformând cinci secunde într-o poveste întreagă.

Nu este prima „sarcină” a lui Ice Spice

Situația are și un precedent. În 2024, Ice Spice a fost nevoită să respingă alte zvonuri despre o presupusă sarcină după ce a publicat pe X o fotografie care i-a făcut pe unii dintre urmăritori să tragă aceeași concluzie. Artista a răspuns atunci foarte direct că nu era nimeni însărcinat și că pur și simplu era „phat”, un joc de cuvinte și termen de argou folosit în sensul de atrăgătoare, sexy, cu forme.

Doi ani mai târziu, internetul a luat-o de la capăt. De data aceasta, ce-i drept, avea și o burtă de gravidă la dosar, numai că era una de recuzită.

„Out My Face (My Baby)”, revenirea lui Ice Spice

Dincolo de zvonurile absurde despre sarcină, „Out My Face (My Baby)” marchează revenirea lui Ice Spice pe scena muzicală. Anul trecut, rapperița a colaborat cu Tokischa pentru single-ul „Thootie” și a lansat „Big Guy”, piesă scrisă și înregistrată pentru filmul „The SpongeBob Movie: Search for SquarePants”.

Ice Spice a mai lansat „Baddie Baddie”, s-a alăturat trupei Katseye pentru un remix al piesei „Gnarly” și a fost invitată de Latto pentru „Gyatt”. Acum revine alături de Lil Yachty cu „Out My Face (My Baby)”, iar dacă intenția era să atragă atenția asupra noii melodii, cele cinci secunde cu burta falsă și-au făcut treaba cu vârf și îndesat.

Ice Spice nu este însărcinată, dar internetul a reușit, încă o dată, să nască un ditamai zvonul.

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