Shanina Shaik este însărcinată! Supermodelul așteaptă primul copil cu Ryan Press

Shanina Shaik este însărcinată pentru a doua oară și va avea primul copil împreună cu directorul muzical Ryan Press. Supermodelul mai are un băiețel în vârstă de 3 ani, pe nume Zai, cu fostul ei partener, Matthew Adesuyan. Află detalii!

Shanina Shaik este însărcinată din nou

Tânăra australiană în vârstă de 35 de ani va avea un copil împreună cu partenerul ei, directorul muzical Ryan Press. Vedeta a făcut anunțul miercuri, 26 august, pe Instagram. Shanina Shaik a publicat o serie de imagini în care poartă un compleu galben din două piese. Ținuta strânsă sub bust îi lasă la vedere burtica de gravidă.

„Ryan și cu mine suntem atât de încântați să primim un micuț în lumea noastră. A fost atât de special să păstrăm acest secret doar pentru noi o perioadă, urmărind cum totul devine din ce în ce mai real pe zi ce trece”, a scris Shanina Shaik în descrierea fotografiilor.

În continuare, australiana a mărturisit că este extrem de nerăbdătoare să își vadă fiul devenind frate mai mare. Consideră că se va descurca de minune în acest rol.

„Iar pentru Zai al meu, să-l văd devenind frate mai mare este un cu totul alt fel de magie… Știu deja că va fi cel mai bun frate mai mare. O nouă viață, un nou capitol și atât de multă iubire înaintea noastră. Inimile noastre sunt pline și abia așteptăm să te întâlnim”, a mai adăugat modelul.

Shanina Shaik, mamă pentru prima dată în 2022

În anul 2022, supermodelul australian a vorbit pentru publicația E! News despre modul în care viața i s-a schimbat după ce l-a născut pe Zai. Aceasta a spus că totul a decurs ușor, în ciuda faptului că apropiații îi spuneau că este greu să crești un copil în primii ani de viață.

„Cât de ușor a fost totul cu el. Toată lumea îmi spunea povești de groază, dar cred că atunci când îți iubești atât de mult copilul – și ești atât de obosită – nu mai contează. Pur și simplu te bucuri de fiecare moment”, a declarat Shaik.

După ce a devenit mamă, modelul a început să aibă o altă perspectivă asupra vieții. Aceasta își dorește să petreacă mai mult timp alături de fiul ei și să călătorească mai puțin în interes de serviciu.

„Eu sunt mereu pe drumuri și călătoresc în permanență, dar acum vreau doar să fiu acasă cu el. Ca mamă, aș spune că devii mult mai protectoare și te gândești și îți faci griji tot timpul pentru starea de bine a altcuiva, așa că nu mai este vorba despre mine. Tot ceea ce fac este pentru el”, a continuat modelul.

Când s-a născut Zai

Micuțul a venit pe lume în octombrie 2022. Vestea cea mare a fost dată de model pe contul de Instagram, unde a publicat prima poză cu Zai.

„Bine ai venit pe lume, bebelușule Zai Adesuyan 🤍 Matthew și cu mine suntem atât de îndrăgostiți de tine!!!”, a scris ea la acea vreme, când încă se afla într-o relație cu Matthew Adesuyan. „Mi-am acordat acest timp pentru a mă adapta la programul bebelușului meu și pentru a înțelege rolul de mamă. Să aduci o viață pe lume este o provocare minunată. Mi-ar face plăcere să-mi împărtășesc experiența în curând”, a mai transmis Shanina Shaik.

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