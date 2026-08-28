A murit Peter Cullen, vocea legendară a lui Optimus Prime din „Transformers”. Actorul avea 85 de ani

A murit Peter Cullen, vocea legendară a lui Optimus Prime din „Transformers”. Actorul avea 85 de ani
Sursa foto: Profimedia
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Peter Cullen, actorul care i-a dat voce lui Optimus Prime în universul „Transformers” timp de peste patru decenii, a murit la vârsta de 85 de ani. De-a lungul carierei sale, actorul canadian a interpretat numeroase personaje cunoscute și a fost inclusiv vocea lui Eeyore din „Winnie the Pooh”.

Peter Cullen a murit miercuri, 26 august, la locuința sa din Los Angeles, înconjurat de membrii familiei. Decesul a fost confirmat de agentul său, Kevin Motley, pentru People. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Peter Cullen i-a dat voce lui Optimus Prime

Peter Cullen a devenit inseparabil de personajul Optimus Prime după ce a fost distribuit în serialul animat „The Transformers”, lansat în 1984. Vocea sa gravă a devenit una dintre caracteristicile definitorii ale liderului Autoboților, iar Cullen avea să revină la personaj în numeroase producții de-a lungul următoarelor patru decenii.

Actorul a fost chemat din nou să îl interpreteze pe Optimus Prime atunci când franciza „Transformers” a ajuns pe marile ecrane, în filmul regizat de Michael Bay și lansat în 2007. Cullen a continuat apoi să dea voce personajului în continuările seriei și a putut fi auzit inclusiv în „Transformers: Rise of the Beasts”, lansat în 2023.

Rolul i-a adus o recunoaștere aparte în industria animației. În 2010, Peter Cullen a primit premiul pentru întreaga sa carieră din partea Society of Voice Arts and Sciences, iar în 2023 a fost recompensat cu un Children’s & Family Emmy pentru interpretarea lui Optimus Prime din „Transformers: EarthSpark”.

A fost și vocea lui Eeyore din „Winnie the Pooh”

Optimus Prime nu a fost singurul personaj celebru interpretat de Peter Cullen. Vocea sa poate fi auzită și în numeroase producții Disney, unde l-a interpretat pe măgarul Eeyore din universul „Winnie the Pooh”. Cullen a început să îi dea voce personajului în anii ’80 și a revenit la acesta în mai multe producții de televiziune și filme.

Actorul a avut și alte roluri care pot surprinde publicul. El a realizat vocalizările creaturii extraterestre din filmul „Predator”, lansat în 1987, și i-a dat voce lui KARR, prototipul malefic al mașinii KITT din serialul „Knight Rider”.

De-a lungul carierei, Cullen a lucrat la sute de producții de televiziune, filme, seriale de animație și jocuri video.

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