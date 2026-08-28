Iluzie optică | Depistați tigrul ascuns în această iluzie optică, în maximum 5 secunde!

Iluzie optică | Depistați tigrul ascuns în această iluzie optică, în maximum 5 secunde!
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Crezi că ai vedere perfectă și un IQ peste 140? Atunci CANCAN.RO ţi-a pregătit un test menit să îți pună atenţia, concentrarea şi spiritul de observaţie la încercare.

În această imagine aparent banală, un tigru este ascuns în junglă, camuflat atât de bine încât majoritatea oamenilor nici nu îl observă în primele secunde.

Iluzie optică

Iluziile optice sunt trucuri vizuale care păcălesc creierul. Ochii captează imaginea, dar creierul o interpretează. Iar uneori o interpretează greșit. De aici apar forme imaginare, detalii ascunse sau elemente pe care le ratezi fără să-ți dai seama. Exact asta se întâmplă aici: un tigru integrat perfect în detaliile vegetației, invizibil la prima vedere.

Depistați tigrul ascuns în această iluzie optică, în maximum 5 secunde!

Privește atent. Imaginea nu are nimic spectaculos, dar este construită special ca să-ți testeze atenția. Tigrul nu sare în ochi, nu are culori contrastante, nu se evidențiază. Acesta este un test de observație pur, care arată cât de fină este percepția ta vizuală. Dacă îl vezi în 5 secunde, ai ochi de vultur.

Pentru cei care nu au reușit, vine momentul adevărului. Iată unde se ascunde tigrul – un detaliu perfect camuflat, pe care doar cei cu atenție vizuală peste medie îl detectează.

 

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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