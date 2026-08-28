Majorat cu bani în plic, ca la nuntă, în Ploiești. Cât a mers darul și ce sumă a strâns sărbătorita de la cei 110 invitați

Majorat cu bani în plic, ca la nuntă, în Ploiești. Cât a mers darul și ce sumă a strâns sărbătorita de la cei 110 invitați
Majorat cu bani în plic
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Împlinirea vârstei de 18 ani nu mai înseamnă, pentru tot mai mulți adolescenți, doar o petrecere restrânsă alături de familie și câțiva prieteni. În Ploiești, majoratele au început să fie organizate după modelul marilor evenimente, cu sală închiriată, meniuri speciale, DJ, fotograf, decoruri, tort și zeci sau chiar peste o sută de invitați. Mai mult, o practică întâlnită în ultima perioadă este ca invitații să nu mai vină cu daruri clasice, ci cu bani în plic, exact ca la o nuntă.

Un astfel de eveniment a avut loc în cazul unei tinere din Ploiești care și-a sărbătorit majoratul alături de 110 persoane. Organizarea petrecerii a presupus un buget considerabil, iar banii primiți de sărbătorită au ajuns să acopere o parte importantă din cheltuieli.

Majorat cu bani în plic, ca la nuntă, în Ploiești.

Petrecerea a fost pregătită cu aproximativ un an înainte, familia dorind să transforme împlinirea vârstei de 18 ani într-un eveniment pe care tânăra să și-l amintească. Alegerea a fost una de amploare, iar invitații au fost așteptați la un local din zona Ploieștiului.

Pentru organizarea inițială a evenimentului au fost cheltuiți aproximativ 20.000 de lei. În această sumă au intrat principalele servicii necesare pentru petrecere, de la locație și meniu până la tort, muzică, fotografie și ținuta sărbătoritei.

Partea care a atras atenția este însă modul în care au fost oferite cadourile. Niciunul dintre cei 110 invitați nu a venit cu un cadou propriu-zis. Banii au fost puși în plic, iar la finalul petrecerii suma strânsă de tânără s-a ridicat la aproximativ 20.000 de lei.

Majorat cu bani în plic

Practic, în urma evenimentului, banii primiți de la invitați au contribuit la achitarea costurilor suplimentare ale petrecerii. Majoratul a ajuns astfel să funcționeze, din punct de vedere financiar, după un mecanism întâlnit de mult timp în cazul nunților: familia suportă organizarea, iar invitații oferă bani în locul cadourilor.

Fenomenul nu este însă unul izolat. În ultimii ani, majoratele au devenit tot mai elaborate, iar industria evenimentelor a început să ofere pachete dedicate special tinerilor care împlinesc 18 ani.

Numărul invitaților este, la rândul său, foarte important în stabilirea bugetului final. Sunt organizate petreceri cu aproximativ 50 de persoane, dar și evenimente care ajung la 100 de invitați sau chiar mai mult. În cazul unei petreceri de amploare, nota de plată poate ajunge la zeci de mii de lei.

Un exemplu relevant este un majorat organizat în Ploiești care a ajuns la un cost total de aproximativ 30.000 de lei. Astfel de sume arată cât de mult s-a schimbat modul în care este privită aniversarea celor 18 ani, potrivit Observatorul Prahovean.

Există însă și familii care aleg să nu intre în acest tip de competiție. Pentru unii părinți, o cheltuială de zeci de mii de lei pentru o singură seară nu reprezintă cea mai bună utilizare a banilor. În locul unei petreceri numeroase, aceștia preferă să investească într-o excursie, în permisul auto, în educație sau să pună banii deoparte pentru începutul vieții de adult.

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