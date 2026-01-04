Acasă » Știri » Cum arată vila de lux a lui Adrian Corduneanu, pusă sub sechestru. Interlopul și-a petrecut sărbătorile în spatele gratiilor

Cum arată vila de lux a lui Adrian Corduneanu, pusă sub sechestru. Interlopul și-a petrecut sărbătorile în spatele gratiilor

De: Alina Drăgan 04/01/2026 | 10:53
Cum arată vila de lux a lui Adrian Corduneanu /Foto: Social media
Norii negri s-au adunat, din nou, deasupra lui Adrian Corduneanu. Cel supranumit Beleau și-a petrecut sărbătorile în spatele gratiilor, iar vila sa de lux, dintr-un cartier select, este pusă sub sechestru în dosarul escrocheriilor imobiliare. Beleau obișnuia să se laude cu locuința sa, pe care o postat adesea în mediul online.

Afacerile imobiliare ale clanului Corduneanu au atras atenția autorităților din cauza luxului ostentativ și a conflictelor dintre membrii familiei. Adrian „Beleaua” Corduneanu și soția sa, Ramona, s-au lăudat frecvent pe rețelele de socializare cu vila lor, prezentând curtea și interiorul locuinței.

Ei bine, vila devenită deja celebră este pusă sub sechestru în dosarul escrocheriilor imobiliare, cu un prejudiciu de 2,8 milioane de euro în care sunt implicați mai mulți interlopi.

Adrian Corduneanu, în vila sa din Iași /Foto: Captură YouTube

Instanța a decis să menţină măsura sechestrului asupra imobilulului constând în suprafaţa de teren de 200 mp, imobil ridicat fără autorizaţie de construire pe suprafaţa de 200 mp, privind pe inculpaţii Corduneanu Adrian, Corduneanu Ramona Carmen şi Mihalcea Carmen, până la concurenţa sumei de 1.252.418 lei.

Adrian Corduneanu și-a petrecut sărbătorile în spatele gratiilor

Adrian Corduneanu și soția lui, Ramona, nu au făcut sărbătorile de iarnă la ei acasă, în celebra vilă, ci în spatele gratiilor. Ei au fost arestați într-un alt dosar, după ce i-au rupt picioarele unui bărbat care le spărsese un geam la casă, după o ceartă pe TikTok.

Incidentul a avut loc la finalul lunii noiembrie. Un schimb de replici pe TikTok – între Corduneanu și Marius Mantu, un bărbat de 37 de ani – s-a lăsat cu geamuri sparte și picioare rupte. După mai multe zile în care a stat ascuns și a încercat să se înțeleagă cu victima interlopul ieșean s-a predat singur la poliție. Corduneanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, în dosarul de urmărire penală, în ceea ce îl privește pe inculpatul Corduneanu Adrian și, în consecință:

În baza dispozițiilor art. 226 Cod de procedură penală, rap. la art. 202 Cod de procedură penală și art. 223 alin. (2) Cod de procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Corduneanu Adrian, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 28.11.2025 și până la data de 27.12.2025, inclusiv”, au stabilit judecătorii de la Judecătoria Iași.

Noi probleme pentru Ramona Corduneanu, după ce Adrian Corduneanu a fost arestat! Bruneta va fi chemată iar la tribunal

Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului din Iași

 

Foto: Captură YouTube

