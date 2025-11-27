Acasă » Știri » Scene de coșmar! Un tiktoker român a ajuns la spital cu picioarele rupte de către un interlop

De: Veronica Mavrodin 27/11/2025 | 10:19
Au apărut noi informații în scandalul care a tulburat o țară întreagă. Iată care este motivul pentru care clanul Corduneanu a „tocat” un tiktoker din Iași.

Adrian Corduneanu și fiul său sunt de negăsit, în timp ce soția interlopului se află sub control judiciar, după ce au agresat un bărbat de 37 de ani în plină stradă. Victima, pe numele său Marius Mantu, este un TikToker care ar fi avut o istorie de hate în online cu temutul interlop. Mai mult, chiar victima s-a aruncat în „ghearele lupului”. Mai exact, după un schimb de replici tăioase pe TikTok, a mers la domiciliul Cordunenilor, unde le-a spart un geam. Ce a urmat, însă, pare rupt din filmele cu mafioți.

Vânătoare pe străzile Iașiului! Cordunenii l-au prins pe Podu de Fier

La scurt timp după ce geamul a fost spart, Adrian Corduneanu, împreună cu soția sa, Ramona, și fiul lor minor, au ieșit pe urmele tiktokerului. L-au găsit în zona Podu de Fier, iar acolo ar fi avut loc agresiunea violentă care l-a trimis pe Mantu direct la spital. Potrivit anchetatorilor, Adrian Corduneanu i-ar fi rupt picioarele cu un lemn, lovindu-l repetat, în timp ce Ramona și fiul lor îl loveau cu picioarele.

70 de zile de spitalizare pentru TikToker

Deși a ajuns la spital în stare gravă, tiktokerul a refuzat emiterea unui ordin de protecție, o decizie care i-a surprins inclusiv pe polițiști.

Comunicatul IPJ Iași:

„La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Iași, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, la data de 23 noiembrie a.c., un bărbat de 37 de ani, în timp ce acesta se afla pe o stradă din municipiul Iași, ar fi fost agresat fizic de către trei persoane. Anterior agresiunii fizice, acesta s-ar fi deplasat la domiciliul uneia dintre persoanele bănuite de comiterea faptei și i-ar fi spart un geam de la locuință. Bărbatul de 37 de ani a declarat faptul că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu. În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 24 noiembrie a.c., o persoană, respectiv o femeie de 43 de ani, a fost reținută de către polițiști, pentru 24 de ore. La data de 25 noiembrie a.c., aceasta urmează să fie prezentată instanței de judecată, cu propuneri legale. Totodată, față de celelalte două persoane bănuite de săvârșirea faptelor au fost emise mandate de aducere, fiind efectuate verificări în vederea depistării acestora”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Soția interlopului va purta o nouă „brățară” pentru 60 de zile

Deși procurorii au cerut arestarea Ramonei Corduneanu, solicitarea lor nu a fost acceptată de judecători, care au decis ca femeia să rămână sub control judiciar.

„Respinge, ca neîntemeiată, propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași privind pe inculpata CORDUNEANU RAMONA-CARMEN, cercetată sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice. Dispune luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata CORDUNEANU RAMONA-CARMEN, pe o durată de 60 de zile, de la data de 25.11.2025 la data de 23.01.2026, inclusiv. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata trebuie să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”, au stabilit judecătorii de la Judecătoria Iași.

×