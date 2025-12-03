Acasă » Știri » Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur la Poliție!

De: David Ioan 04/12/2025 | 00:02
Adrian Corduneanu s-a predat polițiștilor pe 28 noiembrie 2025, după ce timp de mai multe zile a fost căutat de autorități, fiind acuzat că ar fi agresat violent un bărbat din Iași.

Cunoscut pentru problemele sale cu legea, Corduneanu a fugit inițial de la locul incidentului, dar ulterior s-a prezentat singur la poliție. În urma predării, magistrații au decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, ceea ce înseamnă că va petrece sărbătorile de iarnă în detenție.

În cadrul unui interviu acordat presei, avocatul Dalina Terzi a explicat etapele prin care va trece dosarul penal deschis pe numele lui Adrian Corduneanu.

„De la bătaie s-a născut un dosar penal. Dosarul penal parcurge două etape. Etapa Poliție – Parchet, unde se cercetează și se urmărește penal și se trimite în instanță pentru că se consideră că există suficiente indicii, aceasta este etapa de cercetare și urmărire penală și cea de-a doua etapă este partea de judecată, probleme care se fac în fața judecătorului.”, a declarat avocatul Dalina Terzi.

Apărătorul a subliniat că, dacă instanța va considera că probele sunt concludente, Corduneanu ar putea fi condamnat.

 „Dacă instanța găsește suficiente motive să constate că este vinovat, la final se va alege cu o condamnare penală care va fi proporționată în funcție de istoricul lui, de gravitatea faptei, de consecințe, de o sumă de criterii și va fi undeva între minumul și maximul pedepsei”.

Liderul interlop s-a predate de bunăvoie după fapta comisă

Prin urmare, riscurile juridice pentru Corduneanu sunt considerabile, iar verdictul va depinde de circumstanțele agresiunii și de atitudinea sa pe parcursul procesului.

Un element important în acest caz este faptul că inculpatul s-a predat de bună voie, aspect care ar putea influența decizia magistraților.

„Faptul că s-a predat cumva anulează faptul că a fugit. Nu se mai poate spune că s-a sustras. Da, s-a sustras, dar poate spune că a fost cooperant, că s-a predat, că a venit să dea declarații. El acum nu mai riscă nimic. A luat măsura preventivă. Cel puțin 30 de zile va sta în închisoare după care, procurorii, în funcție de ce se întâmplă în cele 30 de zile cu ancheta (…) procurorii la finalul perioadei vor face judecătorului, dacă vor considera necesar, o propunere de prelungire a mandatului. Mandatul ăsta se poate prelungi din 30 în 30 de zile sau din 60 în 60 de zile, depinde cum îl dă instanța. (…) Există posibilitatea și ca arestul preventiv să fie transformat în arest la domiciliu.”, a mai declarat Dalina Terzi.

