Acasă » Știri » S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare

S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare

De: Andreea Stăncescu 26/11/2025 | 21:31
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Sursa foto: Facebook

Un nou scandal zguduie Iașiul! Ramona și Adrian Corduneanu sunt în centrul unui conflict violent care a pornit de la o dispută pe rețelele sociale și s-a transformat într-o agresiune fizică gravă asupra unui bărbat în vârstă de 37 de ani. Incidentul a atras atenția autorităților, iar cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, generând tensiuni și îngrijorare în rândul locuitorilor.

Ramona și Adrian Corduneanu au ajuns din nou în atenția autorităților după un scandal violent în Iași. Soția liderului clanului interlop a fost reținută după ce, împreună cu soțul său, ar fi agresat un bărbat în urma unei neînțelegeri care a început pe platforma TikTok. Victima, identificată ca fiind Marius, a suferit răni grave la picioare, necesitând aproximativ 70 de zile de spitalizare. Conform martorilor, scenele de pe stradă au fost extrem de violente și înfricoșătoare.

Incidentul a început atunci când bărbatul ar fi spart un geam al locuinței familiei Corduneanu și a fugit, iar ulterior a fost urmărit pe stradă. Conform declarațiilor, agresiunea s-a soldat cu fracturi la tibie și gleznă, iar scena a fost descrisă ca fiind intimidantă pentru cei aflați în apropiere.

În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Sursa foto: Facebook

Ramona Corduneanu a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au respins cererea de arest preventiv, plasând-o sub control judiciar pentru 60 de zile. Adrian Corduneanu, însă, nu a fost încă găsit de autorități, polițiștii efectuând verificări pentru a-l depista. În timpul prezentării la Judecătoria Iași, Ramona a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluată de o ambulanță după ce i s-a făcut rău.

”La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Iași, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, la data de 23 noiembrie a.c., un bărbat, de 37 de ani, în timp ce acesta se afla pe o stradă din municipiul Iași, ar fi fost agresat fizic, de către trei persoane.
Anterior agresiunii fizice, acesta s-ar fi deplasat la domiciliul uneia dintre persoanele bănuite de comiterea faptei și i-ar fi spart un geam de la locuință.
Bărbatul de 37 de ani a declarat faptul că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu”, se arată în comunicatul emis de IPJ Iași.

CITEȘTE ȘI: Asta e ultima: se înființează ”Clubul femeilor interlope din România”. Cine și cum se poate înscrie

Mesajul sfâșietor transmis de văduva lui Costel Corduneanu, la un an de la moartea ”Stăpânului Moldovei”. Ți se rupe sufletul!

Tags:
Iți recomandăm
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Știri
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Știri
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un...
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre...
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când...
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
Digi 24
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a ...
Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a întâmplat în ziua aceea. Totul a culminat cu înjurături”
Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică
Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică
Unde au dispărut gemenele Indiggo? Au trecut de la glitter și fustițe scurte la acatiste
Unde au dispărut gemenele Indiggo? Au trecut de la glitter și fustițe scurte la acatiste
Vezi toate știrile
×