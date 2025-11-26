S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare

Un nou scandal zguduie Iașiul! Ramona și Adrian Corduneanu sunt în centrul unui conflict violent care a pornit de la o dispută pe rețelele sociale și s-a transformat într-o agresiune fizică gravă asupra unui bărbat în vârstă de 37 de ani. Incidentul a atras atenția autorităților, iar cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, generând tensiuni și îngrijorare în rândul locuitorilor.

Ramona și Adrian Corduneanu au ajuns din nou în atenția autorităților după un scandal violent în Iași. Soția liderului clanului interlop a fost reținută după ce, împreună cu soțul său, ar fi agresat un bărbat în urma unei neînțelegeri care a început pe platforma TikTok. Victima, identificată ca fiind Marius, a suferit răni grave la picioare, necesitând aproximativ 70 de zile de spitalizare. Conform martorilor, scenele de pe stradă au fost extrem de violente și înfricoșătoare.

Incidentul a început atunci când bărbatul ar fi spart un geam al locuinței familiei Corduneanu și a fugit, iar ulterior a fost urmărit pe stradă. Conform declarațiilor, agresiunea s-a soldat cu fracturi la tibie și gleznă, iar scena a fost descrisă ca fiind intimidantă pentru cei aflați în apropiere.

Ramona Corduneanu a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au respins cererea de arest preventiv, plasând-o sub control judiciar pentru 60 de zile. Adrian Corduneanu, însă, nu a fost încă găsit de autorități, polițiștii efectuând verificări pentru a-l depista. În timpul prezentării la Judecătoria Iași, Ramona a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluată de o ambulanță după ce i s-a făcut rău.

”La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Iași, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, la data de 23 noiembrie a.c., un bărbat, de 37 de ani, în timp ce acesta se afla pe o stradă din municipiul Iași, ar fi fost agresat fizic, de către trei persoane.

Anterior agresiunii fizice, acesta s-ar fi deplasat la domiciliul uneia dintre persoanele bănuite de comiterea faptei și i-ar fi spart un geam de la locuință.

Bărbatul de 37 de ani a declarat faptul că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu”, se arată în comunicatul emis de IPJ Iași.

