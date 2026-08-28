BANCUL ZILEI | „Salut, vecine, te-ai însurat?”

BANCUL ZILEI | "Salut, vecine, te-ai însurat?"
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Pentru că este vineri, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Salut vecine, te-ai însurat ?

Salut, nu vecine de ce întrebi ?

Te-am auzit că ai zis ” lubire a venit pizza”

Am zis așa ca să nu creadă băiatul ăla de la delivery că le mănânc eu singur pe toate patru.

Alte bancuri amuzante

La doctor

Un bărbat merge la doctor, foarte îngrijorat.
– Domnule doctor, am o problemă gravă. De câteva săptămâni am început să uit foarte multe lucruri.
Doctorul îl privește atent și întreabă:
– De când se întâmplă asta?
– Ce anume?
– De când ați început să uitați?
– Să uit ce?
Doctorul oftează și începe să completeze fișa.
– Bine. Mai aveți și alte simptome?
– Da, mă doare capul foarte tare.
– De când?
– De când ce?
– De când vă doare capul?
– Care cap?
Doctorul își pune mâinile în cap.
– Domnule, trebuie să facem niște analize. Îmi puteți spune măcar ce vârstă aveți?
Bărbatul se gândește câteva secunde.
– Țineți minte că mi-ați mai pus întrebarea asta?
– Nu.
– Atunci suntem doi!

Soția și soțul

O femeie îi spune soțului:
– Dragule, vreau să te întreb ceva, dar să nu te superi.
– Spune.
– Dacă într-o zi aș dispărea, m-ai căuta?
– Normal că te-aș căuta!
– Peste tot?
– Peste tot!
– Și dacă nu m-ai găsi?
Soțul stă puțin pe gânduri și spune:
– Atunci aș suna la poliție.
Femeia zâmbește mulțumită:
– Awww, ce drăguț! Și ce le-ai spune?
– Le-aș spune că soția mea a dispărut și că trebuie să o găsească urgent.
– Și dacă polițiștii te-ar întreba cum arăt?
– Le-aș spune imediat.
– Cum?
Soțul se gândește câteva secunde și răspunde:
– Păi… exact ca acum 10 ani.
– Vai, ce romantic ești!
– Nu romantic. Preventiv. Dacă le spun cum arăți acum, s-ar putea să nu știe pe cine caută.

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