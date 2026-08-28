BANCUL ZILEI | „Salut, vecine, te-ai însurat?”

Pentru că este vineri, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Salut vecine, te-ai însurat ?

Salut, nu vecine de ce întrebi ?

Te-am auzit că ai zis ” lubire a venit pizza”

Am zis așa ca să nu creadă băiatul ăla de la delivery că le mănânc eu singur pe toate patru.

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La doctor

Un bărbat merge la doctor, foarte îngrijorat.

– Domnule doctor, am o problemă gravă. De câteva săptămâni am început să uit foarte multe lucruri.

Doctorul îl privește atent și întreabă:

– De când se întâmplă asta?

– Ce anume?

– De când ați început să uitați?

– Să uit ce?

Doctorul oftează și începe să completeze fișa.

– Bine. Mai aveți și alte simptome?

– Da, mă doare capul foarte tare.

– De când?

– De când ce?

– De când vă doare capul?

– Care cap?

Doctorul își pune mâinile în cap.

– Domnule, trebuie să facem niște analize. Îmi puteți spune măcar ce vârstă aveți?

Bărbatul se gândește câteva secunde.

– Țineți minte că mi-ați mai pus întrebarea asta?

– Nu.

– Atunci suntem doi!

Soția și soțul

O femeie îi spune soțului:

– Dragule, vreau să te întreb ceva, dar să nu te superi.

– Spune.

– Dacă într-o zi aș dispărea, m-ai căuta?

– Normal că te-aș căuta!

– Peste tot?

– Peste tot!

– Și dacă nu m-ai găsi?

Soțul stă puțin pe gânduri și spune:

– Atunci aș suna la poliție.

Femeia zâmbește mulțumită:

– Awww, ce drăguț! Și ce le-ai spune?

– Le-aș spune că soția mea a dispărut și că trebuie să o găsească urgent.

– Și dacă polițiștii te-ar întreba cum arăt?

– Le-aș spune imediat.

– Cum?

Soțul se gândește câteva secunde și răspunde:

– Păi… exact ca acum 10 ani.

– Vai, ce romantic ești!

– Nu romantic. Preventiv. Dacă le spun cum arăți acum, s-ar putea să nu știe pe cine caută.

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