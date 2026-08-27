BANCUL ZILEI | „Iubitule, am slăbit!”

BANCUL ZILEI | "Iubitule, am slăbit!"
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Pentru că este joi, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

-lubitule, am slabit 3 kg
-Din cat?
-Din 118 kg
-Felicitari, e exact cum ai pierde o piuliţă de la tanc!

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La doctor

Un bărbat merge la doctor, foarte îngrijorat.
— Domnule doctor, am o problemă gravă. Cred că îmi pierd memoria.
Doctorul îl privește atent:
— De când se întâmplă asta?
— Ce anume?
— Faptul că vă pierdeți memoria.
— Ce memorie?
Doctorul oftează și încearcă să continue consultația.
— Bun, haideți să o luăm altfel. Vă amintiți ce ați făcut ieri?
— Sigur!
— Ce ați făcut?
— Păi… asta e problema. Nu-mi amintesc.
— Dar săptămâna trecută?
— Nici atât.
— Acum o lună?
— Domnule doctor, de ce mă tot întrebați lucruri pe care nu le știu?
Doctorul se ridică, ia un pix și începe să scrie.
— Vă prescriu niște medicamente. Le luați în fiecare dimineață, timp de două săptămâni.
— Bine. Și cât vă datorez?
— 200 de lei.
Bărbatul plătește, pleacă, apoi se întoarce după câteva secunde.
— Domnule doctor, cât vă datorez?
— 200 de lei.
— Așa… bine.
Pleacă din nou.
După alte câteva secunde, se întoarce:
— Domnule doctor, cât vă datorez?
Doctorul, deja nervos:
— 200 DE LEI!
— A, bine. Și dumneavoastră aveți aceeași problemă?

Soțul și soția

Soția îi spune într-o seară soțului:
— Dragule, vreau să vorbim serios. Simt că nu mai ești atent la mine.
— Cum să nu fiu atent? Sunt foarte atent!
— Vezi? Exact asta spun. Nu ești atent nici când îți vorbesc!
— Ba da, sunt atent.
— Atunci spune-mi ce ți-am zis acum două minute.
Soțul se uită în jur, își pune mâna la bărbie și spune:
— Mi-ai spus că… trebuie să fiu mai atent.
— Nu! Vezi?!
— Bine, bine. Spune-mi din nou.
Soția începe:
— De dimineață ți-am spus că trebuie să ducem mașina la service, apoi să trecem pe la mama, să luăm cumpărături, să plătim factura la internet și să nu uiți că mâine vine instalatorul.
Soțul dă din cap foarte serios:
— Am înțeles. Perfect.
— Și ce ai înțeles?
— Că mâine vine instalatorul.
— Atât?!
— Păi… e un început.
A doua zi, soțul se întoarce acasă cu un buchet mare de flori.
Soția, surprinsă:
— Vai, ce drăguț! Pentru mine?
— Da!
— Ce s-a întâmplat? Ai făcut ceva?
— Nu. Doar am vrut să fiu romantic.
Soția îl îmbrățișează și spune:
— Așa te vreau! Vezi? Nici nu e greu să fii atent.
În acel moment sună telefonul.
— Alo?
— Bună ziua, domnul Popescu? Sunt instalatorul. Sunt jos.
Soția se uită la soț.
— Instalatorul?! Azi?!
Soțul zâmbește:
— Vezi? Sunt atent. Ți-am spus că florile sunt pentru tine.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Discuție pe chat după primul date

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