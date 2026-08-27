Un român s-a întors în Italia pentru o nuntă și a ajuns direct în închisoare! A fost eliberat după 39 de zile

Un român s-a întors în Italia pentru o nuntă și a ajuns direct în închisoare! A fost eliberat după 39 de zile
Un român a ajuns la închisoare în Italia/foto: Pixabay
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Un cetățean român condamnat definitiv la patru ani de închisoare în Italia a fost eliberat după ce a petrecut 39 de zile în detenție, în urma unei erori de procedură care i-a afectat dreptul la apărare. Bărbatul fusese dat în urmărire după ce nu fusese găsit la adresa cunoscută de autorități, însă ulterior s-a stabilit că unul dintre actele esențiale privind executarea pedepsei fusese transmis unui avocat care nu îl mai reprezenta.

Povestea a început în urma unui dosar instrumentat de Tribunalul din Teramo, unde românul fusese judecat pentru tentativă de extorcare și vătămare corporală. Procesul s-a întins pe o perioadă îndelungată, iar condamnarea de patru ani de închisoare a devenit definitivă în 2018.

Românul a fost eliberat după 39 de zile

Potrivit legislației italiene, o pedeapsă de patru ani se afla în limita care permitea suspendarea executării ordinului de încarcerare. Măsura îi oferea persoanei condamnate posibilitatea de a solicita, într-un anumit interval, executarea pedepsei printr-o formă alternativă, inclusiv în cadrul serviciilor sociale.

În iulie 2019, Parchetul din Teramo a emis ordinul de încarcerare și, în același timp, decretul prin care executarea acestuia era suspendată. Documentele trebuiau să ajungă la reprezentantul legal al condamnatului, pentru ca acesta să poată face demersurile necesare și să solicite o măsură alternativă.

Problema a apărut în momentul notificării actelor. Acestea au fost transmise unui avocat care îl reprezentase pe român doar într-o etapă anterioară a procesului și care nu mai avea calitatea de avocat al acestuia la momentul în care sentința a devenit definitivă. În fazele ulterioare ale dosarului, românul fusese asistat de alți doi avocați.

Din cauza acestei erori, condamnatul nu a luat la cunoștință în mod corespunzător de existența ordinului și de posibilitatea de a solicita executarea pedepsei într-un regim alternativ. Ulterior, autoritățile l-au declarat de negăsit.

Pentru a putea continua procedura, actele au ajuns și la un avocat desemnat din oficiu. Acesta a formulat o cerere pentru ca pedeapsa să fie executată în regim de probațiune în cadrul serviciilor sociale. Demersul nu a avut însă succes, deoarece Tribunalul de Supraveghere a respins solicitarea pe motiv că persoana condamnată era considerată de negăsit.

În perioada următoare, suspendarea executării ordinului de încarcerare a fost revocată. Astfel, pedeapsa putea fi pusă în aplicare, iar bărbatul a ajuns să fie căutat de autoritățile italiene.

Bărbatul a mers la o nuntă în Italia și a fost condamnat

Situația s-a schimbat în luna iulie, când românul a revenit în Italia. Acesta ajunsese la Padova împreună cu familia pentru a participa la o nuntă și nu ar fi știut că pe numele său exista o măsură de încarcerare.

A urmat o nouă etapă juridică, de această dată prin intermediul avocatului său, Luca Sebastiani. Apărătorul a contestat executarea pedepsei și a sesizat Tribunalul din Teramo cu privire la modul în care fusese făcută notificarea ordinului de încarcerare.

Cazul a fost analizat în cadrul unei ședințe desfășurate pe 13 august. Judecătoarea Martina Pollera a constatat că procedura inițială fusese viciată, întrucât ordinul de încarcerare emis în 2019 fusese notificat unui avocat care nu îl mai reprezenta pe condamnat.

Instanța a considerat că această situație a avut consecințe directe asupra dreptului bărbatului la apărare. Practic, acesta nu avusese posibilitatea reală de a lua cunoștință de actele procedurale și de a folosi în termenul prevăzut de lege posibilitățile pe care le avea pentru a solicita o formă alternativă de executare a pedepsei. În urma deciziei, ordinul de încarcerare emis în luna iulie a fost declarat nul, iar românul a fost pus în libertate după 39 de zile petrecute în detenție.

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