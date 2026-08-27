Incendiu de proporții în Giurgiu! Focul s-a extins la patru gospodării

Incendiu de proporții în Giurgiu! Focul s-a extins la patru gospodării
Incendiu de proporții în Giurgiu /Foto: ISU Giurgiu
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Alertă în Giurgiu! Un incendiu violent a izbucnit seara trecută, 26 august, în localitatea Cartojani. Flăcările au cuprins mai multe locuințe, iar pompierii au intervenit de urgență pentru a lichida incendiul și pentru a opri extinderea acestuia. Ce pagube s-au înregistrat?

Seara trecută, 26 august, un incendiu violent a izbucnit pe strada Bisericii din localitatea Cartojani, județul Giurgiu. Inițial, flăcările au cuprins două locuințe și au amenințat să se extindă la alte două gospodării aflate în imediata apropiere. Pompierii au intervenit cu mai multe utilaje.

Incendiu de proporții în Giurgiu

După izbucnirea incendiului, alarma a fost dată imediat. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Roata de Jos, Detașamentului Bolintin Deal, Secției Mihăilești și Detașamentului Videle, cu cinci autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SAJ.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la două locuințe, existând risc de propagare la alte două case învecinate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit. Pompierii au lichidat focul, însă au fost înregistrate pagube semnificative. Patru gospodării au fost afectate.

„În prima gospodărie, incendiul se manifesta la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Au ars electrocasnice, lemne pentru foc și alte bunuri depozitate în interior.

La cea de-a doua gospodărie, au ars în întregime locuința, mobilierul, electrocasnicele din interior, cereale și aproximativ o tonă de lemne pentru foc.

În cea de-a treia gospodărie, a fost deteriorat săgeacul casei pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, locuința fiind salvată.

La cea de-a patra gospodărie au ars podul unui garaj și bunurile din interior. A fost salvată casa.

Din nefericire, aproximativ 60 de păsări și un porc au fost surprinși de incendiu”, a transmis ISU Giurgiu.

Incendiu de proporții în Giurgiu /Foto: ISU Giurgiu

Astfel de incendii, provocate de un scurtcircuit, sunt tot mai dese, așa că pompierii trag un semnal de alarmă. Pentru înlăturarea pericolului de incendiu, trebuie adoptate următoarele măsuri:

  • verificați periodic instalația electrică, cu ajutorul personalului autorizat;
  • nu folosiți prize sau întrerupătoare slăbite;
  • nu utilizați aparate electrice care au conductorii de alimentare uzați, deteriorați sau care nu mai au ștecăr;
  • nu alimentați concomitent mai mulți consumatori electrici din același prelungitor;
  • nu lăsați aparatele electrice sub tensiune atunci când nu le folosiți, deoarece acestea pot deveni surse generatoare de incendiu.

 

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