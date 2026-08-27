Cum au arătat Prințul Marco și Bianca Ghiurcă în ziua nunții! Concurenții Insula Iubirii au strălucit, la propriu

Cum au arătat Prințul Marco și Bianca Ghiurcă în ziua nunții! Concurenții Insula Iubirii au strălucit, la propriu
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Cum au arătat Marco și Bianca în ziua cea mare /Foto: Antena 1
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Nu mai este mult până când noul sezon Insula Iubirii va lua startul. Show-ul va debuta în data de 4 septembrie, însă până atunci Antena 1 deja a început prezentarea cuplurilor curajoase care au acceptat testul suprem în relație. Primii la start au fost Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă. Cei doi au o poveste de dragoste ce durează de un deceniu și sunt căsătoriți de trei ani. Nunta a fost una cu fast și aveam imagini de la marele eveniment.

Marco și Bianca vin la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, iar principalul motiv care i-a împins să ia această decizie este gelozia. Acest subiect a provocat discuții lungi de-a lungul relației lor. Se pare că Bianca simte nevoia să știe mereu ce face soțul ei, în timp ce Marco își dorește mai multă libertate.

Cum au arătat Marco și Bianca în ziua cea mare

Marco, în vârstă de 33 de ani, și Bianca, de 27 de ani, vin din Italia, țara în care s-au cunoscut și unde au decis să își construiască viața împreună. Cei doi s-au întâlnit într-un bar, acolo unde tânăra lucra. Marco a fost cel care a observat-o și putem spune că a fost vorba despre dragoste la prima vedere, cel puțin pentru el. A simțit din prima că Bianca este femeia alături de care își va petrece întreaga viață.

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Cei doi sunt împreună de zece ani, iar în urmă cu trei ani au decis să își unească destinele și în mod oficial. Au ajuns în fața altarului și au spus marele „DA”. La nuntă, Marco și Bianca au strălucit, la propriu. Ambii au ales ținute care ies din tipare.

Bianca a îmbrăcat o rochie de mireasă tip prințesă, cu un decolteu generos și care a fost accesorizată cu numeroase detalii strălucitoare. Ținuta a fost completată de un voal lung și o diademă bogată în pietre.

Pentru ziua cea mare, Marco a ales și el o ținută spectaculoasă. Acesta a decis să fie în ton cu mireasa, așa că s-a îmbrăcat în alb din cap până în picioare. Însă, piesa de rezistență a fost sacoul, care a fost brodat cu detalii aurii, strălucitoare.

Cum au arătat Marco și Bianca în ziua nunții /Foto: Facebook

Deși își pun la bătaie căsnicia la Insula Iubirii, cei doi sunt siguri că o să treacă testul fără probleme. Iar se pare că pentru ei cea mai grea parte o să fie să stea separați 21 de zile.

„Îmi pare rău că o să ne despărțim pentru 21 de zile. Ne vom despărți, asta va fi emoția cea mai grea. Restul emoțiilor… zâmbete, distracție, muzică, pe astea le faci ca să treacă timpul, să te întoarcă la mine. Te iubesc”, a spus Marco Dăscăliuc.

 

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Foto: Antena 1, Facebook

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