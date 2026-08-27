România, lovită de furtuni puternice! ANM a emis cod galben pentru mai multe județe

Cod galben de furtună/foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Finalul lunii august aduce o schimbare importantă a vremii în mai multe zone din România. După zilele caracterizate de temperaturi ridicate și perioade de caniculă, meteorologii anunță un episod de instabilitate atmosferică, care va afecta o mare parte din țară în următoarele ore.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă începând de joi, 27 august 2026, de la ora 10:00, până vineri, 28 august, la ora 01:00. În intervalul menționat, sunt prognozate fenomene meteorologice severe în mai multe regiuni.

ANM a emis cod galben pentru mai multe județe

Potrivit avertizării, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, precum și în sud-vestul Moldovei, Dobrogea și zonele montane aferente Carpaților Meridionali și Orientali, vremea se va schimba semnificativ.

Principalele fenomene așteptate sunt aversele torențiale, care local pot acumula cantități importante de apă într-un timp scurt. Instabilitatea atmosferică va fi însoțită și de descărcări electrice și intensificări ale vântului. În anumite zone, rafalele pot căpăta aspect de vijelie.

Vremea nu se liniștește complet nici vineri. ANM a emis o a doua avertizare cod galben, care va intra în vigoare pe 28 august, la ora 10:00, și va fi valabilă până la ora 20:00.

De această dată, atenționarea vizează intensificări ale vântului în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. Astfel, chiar dacă episodul de ploi și furtuni se va diminua în unele regiuni, vântul va continua să creeze probleme în partea de sud-est a țării.

Capitala nu scapă complet de schimbările meteorologice, însă temperaturile se mențin la valori specifice perioadei de vară. Începând de vineri, 28 august, valorile maxime din București sunt estimate în jurul a 27 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 16 grade Celsius.

Ulterior, vremea se va încălzi din nou, iar temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Astfel, după episodul de instabilitate, Bucureștiul va reveni treptat la o vreme predominant caldă.

Și litoralul românesc va avea parte de temperaturi plăcute în ultimele zile ale lunii. Pentru weekend sunt prognozate maxime de aproximativ 24-25 de grade Celsius și minime de circa 19 grade Celsius.

CITEȘTE ȘI: ANM, alertă de vreme severă. Furtuni, vijelii și grindină în mai multe zone din România

 Alertă de viituri în România! 19 județe, vizate de cod galben. Avertismentul INHGA

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Un bărbat dispărut în urmă cu 4 ani a fost găsit mort într-o pădure. Cine ar fi principalul suspect în cazul crimei
Un bărbat dispărut în urmă cu 4 ani a fost găsit mort într-o pădure. Cine ar fi principalul suspect în cazul crimei
Profesoara Victoriei Maria, devastată după moartea tinerei de 22 de ani: „Sunt atât de multe întrebări”
Profesoara Victoriei Maria, devastată după moartea tinerei de 22 de ani: „Sunt atât de multe întrebări”
Dragoș Cocalaru îl cheamă pe Meko în ring. „Dacă mă bate, e mai bun”
Dragoș Cocalaru îl cheamă pe Meko în ring. „Dacă mă bate, e mai bun”
Ce spune Mihai Neșu despre a doua dramă din viața lui: divorțul. Maria s-a recăsătorit cu un afacerist
Ce spune Mihai Neșu despre a doua dramă din viața lui: divorțul. Maria s-a recăsătorit cu un afacerist
Controversa în care a fost implicat Andrei Bordeianu, la Pro TV. ”Prins” între două femei
Controversa în care a fost implicat Andrei Bordeianu, la Pro TV. ”Prins” între două femei
Meta taie accesul copiilor la Instagram și Facebook pe timpul nopții. Doar două ore pe zi pe rețelele sociale
Mediafax
Meta taie accesul copiilor la Instagram și Facebook pe timpul nopții. Doar două ore pe zi pe rețelele sociale
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Gandul.ro
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Cine a fost adevărata Jolene. Povestea din spatele piesei lui Dolly Parton, care a ajuns din nou pe primul loc după moartea artistei
Adevarul
Cine a fost adevărata Jolene. Povestea din spatele piesei lui Dolly Parton, care a ajuns din nou pe primul loc după moartea artistei
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Digi24
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Mediafax
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Și-a ras părul la 6 ani, la îndemnul mamei. 30 de ani mai târziu, părul nu i-a mai crescut deloc
Click.ro
Și-a ras părul la 6 ani, la îndemnul mamei. 30 de ani mai târziu, părul nu i-a mai crescut deloc
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi 24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Traian Băsescu: Dacă e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării e oglinda
Digi24
Traian Băsescu: Dacă e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării e oglinda
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
Promotor.ro
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
go4it.ro
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Gandul.ro
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.