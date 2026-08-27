România, lovită de furtuni puternice! ANM a emis cod galben pentru mai multe județe

Finalul lunii august aduce o schimbare importantă a vremii în mai multe zone din România. După zilele caracterizate de temperaturi ridicate și perioade de caniculă, meteorologii anunță un episod de instabilitate atmosferică, care va afecta o mare parte din țară în următoarele ore.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă începând de joi, 27 august 2026, de la ora 10:00, până vineri, 28 august, la ora 01:00. În intervalul menționat, sunt prognozate fenomene meteorologice severe în mai multe regiuni.

ANM a emis cod galben pentru mai multe județe

Potrivit avertizării, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, precum și în sud-vestul Moldovei, Dobrogea și zonele montane aferente Carpaților Meridionali și Orientali, vremea se va schimba semnificativ.

Principalele fenomene așteptate sunt aversele torențiale, care local pot acumula cantități importante de apă într-un timp scurt. Instabilitatea atmosferică va fi însoțită și de descărcări electrice și intensificări ale vântului. În anumite zone, rafalele pot căpăta aspect de vijelie.

Vremea nu se liniștește complet nici vineri. ANM a emis o a doua avertizare cod galben, care va intra în vigoare pe 28 august, la ora 10:00, și va fi valabilă până la ora 20:00.

De această dată, atenționarea vizează intensificări ale vântului în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. Astfel, chiar dacă episodul de ploi și furtuni se va diminua în unele regiuni, vântul va continua să creeze probleme în partea de sud-est a țării.

Capitala nu scapă complet de schimbările meteorologice, însă temperaturile se mențin la valori specifice perioadei de vară. Începând de vineri, 28 august, valorile maxime din București sunt estimate în jurul a 27 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 16 grade Celsius.

Ulterior, vremea se va încălzi din nou, iar temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Astfel, după episodul de instabilitate, Bucureștiul va reveni treptat la o vreme predominant caldă.

Și litoralul românesc va avea parte de temperaturi plăcute în ultimele zile ale lunii. Pentru weekend sunt prognozate maxime de aproximativ 24-25 de grade Celsius și minime de circa 19 grade Celsius.

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