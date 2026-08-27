Produsul de lux redus în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 19.99 lei

Săptămânal, LIDL vine cu noi serii de promoții care îi bucură pe clienții fideli. Săptămâna aceasta aduce oferte noi, iar unul dintre produsele de lux este la mare reducere. Este vorba despre un produs care i-a cucerit pe români și care intră la reducere de astăzi, 27 august. Rafturile se golesc rapid, așa că aceia interesați sunt sfătuiți să nu amâne vizita la supermarket.

Lanțul de magazine LIDL și-a obișnuit deja clienții cu reduceri săptămânale atractive, iar oferta din această perioadă nu face excepție. LIDL vine cu surprize pentru toate gusturile și buzunarele, de la carne și lactate, până la deserturi, specialități internaționale și produse pentru animalele de companie. Cu prețuri mici și stocuri care se epuizează rapid, promoțiile LIDL atrag mii de cumpărători în fiecare săptămână.

Produsul de lux redus în LIDL

LIDL anunță noi reduceri, dar și oferte imbatabile. Reducerile sunt mari, iar gama este variată. În această săptămână, unul dintre produsele vânate de români este la reducere. Este vorba despre midii cu sos jalapenos – El Tequito.

Acest produs beneficiază de astăzi, 27 august, de o reducere substanțială. Mai exact, cei interesați îl pot achiziționa la prețul de doar 19,99 lei . Oferta este una atractivă, așa că rafturile o să se golească imediat.

Dar promoțiile nu se opresc aici. Această săptămână aduce o mulțime de produse noi, dar și reduceri importante. De exemplu, lipiile crispy de taco se găsesc acum la prețul de 8,99 lei. De asemenea, crochetele de vită – Latin american style au fost reduse la prețul de 14,99 lei.

Pe lista reducerilor se mai regăsesc: creveții cu sos cu ananas și ardei iute, la prețul de 11,99 lei, specialitate de brânză – Caribbean style la prețul de 9,99 lei și guacamole cu chili sau lime la prețul de 8,49 lei și sosul Salsa Dip la prețul de 6,49 lei.

Această săptămână aduce și alte oferte interesante: bulete din brânză cu ardei Jalapenos, cu o reducere de 50% la a doua bucată și sos BBQ la prețul de 8,99 lei. De asemenea, și cei care preferă ceva dulce au de unde alege: Cheesecake cu fructul pasiunii la prețul de 14,99 lei, macarons la prețul de 19,99 lei și napolitane cu cocos cu o reducere de 50% la a doua bucată.

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