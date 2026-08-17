Acasă » Știri » Cele 10 produse reduse cu 60% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Promoția este valabilă toată săptămâna!

Cele 10 produse reduse cu 60% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Promoția este valabilă toată săptămâna!

De: Alina Drăgan 17/08/2026 | 07:29
Cele 10 produse reduse cu 60% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Promoția este valabilă toată săptămâna!
Cele 10 produse reduse cu 60%
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

LIDL vine cu noi serii de promoții care îi vor bucura pe clienții fideli. Săptămâna aceasta aduce oferte noi, iar unele dintre produsele vânate de români sunt la mare reducere. 10 produse reduse cu 60% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Rafturile se golesc rapid, așa că aceia interesați sunt sfătuiți să nu amâne vizita la supermarket.

Lanțul de magazine LIDL și-a obișnuit deja clienții cu reduceri săptămânale atractive, iar oferta din această perioadă nu face excepție. LIDL vine cu surprize pentru toate gusturile și buzunarele, de la carne și lactate până la deserturi, specialități internaționale și produse pentru animalele de companie. Cu prețuri mici și stocuri care se epuizează rapid, promoțiile LIDL atrag mii de cumpărători în fiecare săptămână.

Cele 10 produse reduse cu 60%

LIDL anunță noi reduceri, dar și oferte imbatabile. Reducerile sunt mari, iar gama este variată. În această săptămână, numeroase produse beneficiază de reduceri semnificative. Începând de astăzi, 17 august, o gamă variată de produse beneficiază de reduceri de 60%.

Mai exact, clienții LIDL se bucură în această săptămână de produse reduse cu 60% la a doua bucată. Printre produsele ce beneficiază de această ofertă se numără uleiul din turte de măsline – Primadonna. A doua bucată se vinde la prețul de 16,09 lei. Lista continuă cu orezul prefiert cu bob lung – Golden Sun, care costă 4,89 lei, la a doua bucată.

Cele 10 produse reduse cu 60%

Lista produselor reduse cu 60% continuă cu fasolea albă cu bob mediu – Campo Largo, la prețul de 9,79 lei, fileuri de ton în ulei de floarea-soarelui – Nixe, la prețul de 6,29 lei. În aceeași categorie intră și Ayranul Pilos, unde a doua bucată costă doar 1,92 lei și cubulețe din șuncă de porc – Dulano, la prețul de 10,67 lei.

Printre produsele reduse cu 60% la a doua bucată se numără și smântâna UHT pentru cafea, care este la prețul de 3,04 lei, dar și crema de brânză proaspătă – Milbona, la prețul de 5,59 lei. Reducerile continuă cu crema tartinabilă de fistic – Maribel, la prețul de 10,84 lei și cu roșiile cherry, caserola de 500 g, la prețul de 3,99 lei.

 

CITEȘTE ȘI:

Produsul de lux ieftinit începând de astăzi în LIDL. Costă doar 24.99 lei, toata săptămâna aceasta

Ce conține punga antirisipă de la Lidl. Costă doar 5 lei în România

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cerere în căsătorie pe o plajă din Florida. Vedeta din The Bachelorette și-a surprins iubita cu inelul
Știri
Cerere în căsătorie pe o plajă din Florida. Vedeta din The Bachelorette și-a surprins iubita cu inelul
Meteorologii EaseWeather anunță o lună septembrie de vară în România. Ce temperaturi vor fi în București
Știri
Meteorologii EaseWeather anunță o lună septembrie de vară în România. Ce temperaturi vor fi în București
„Suntem bărbați sau ce naiba?!” Noua modă de la plajă îl lasă nedumerit pe un fost ministru
Mediafax
„Suntem bărbați sau ce naiba?!” Noua modă de la plajă îl lasă nedumerit...
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
Adevarul
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după...
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
Digi24
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de...
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Mediafax
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Click.ro
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko...
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Digi 24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge...
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele...
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cerere în căsătorie pe o plajă din Florida. Vedeta din The Bachelorette și-a surprins iubita cu ...
Cerere în căsătorie pe o plajă din Florida. Vedeta din The Bachelorette și-a surprins iubita cu inelul
Meteorologii EaseWeather anunță o lună septembrie de vară în România. Ce temperaturi vor fi în ...
Meteorologii EaseWeather anunță o lună septembrie de vară în România. Ce temperaturi vor fi în București
Însărcinată în trei luni, soția lui Luis Gabriel a luat o decizie neașteptată. Haziran: „Nu ...
Însărcinată în trei luni, soția lui Luis Gabriel a luat o decizie neașteptată. Haziran: „Nu mai am încredere în oameni”
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați cuvântul „fauna” în cel mult 7 secunde!
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați cuvântul „fauna” în cel mult 7 secunde!
Te simți obosit după o zi în care n-ai făcut mare lucru? Iată de ce se întâmplă
Te simți obosit după o zi în care n-ai făcut mare lucru? Iată de ce se întâmplă
Îl mai știi pe Mihai Crețu? Românul care a revoluționat muzica alături de Sandra și cu proiectul ...
Îl mai știi pe Mihai Crețu? Românul care a revoluționat muzica alături de Sandra și cu proiectul Enigma. Ce face în 2026
Vezi toate știrile