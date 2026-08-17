Cele 10 produse reduse cu 60% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Promoția este valabilă toată săptămâna!

LIDL vine cu noi serii de promoții care îi vor bucura pe clienții fideli. Săptămâna aceasta aduce oferte noi, iar unele dintre produsele vânate de români sunt la mare reducere. 10 produse reduse cu 60% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Rafturile se golesc rapid, așa că aceia interesați sunt sfătuiți să nu amâne vizita la supermarket.

Lanțul de magazine LIDL și-a obișnuit deja clienții cu reduceri săptămânale atractive, iar oferta din această perioadă nu face excepție. LIDL vine cu surprize pentru toate gusturile și buzunarele, de la carne și lactate până la deserturi, specialități internaționale și produse pentru animalele de companie. Cu prețuri mici și stocuri care se epuizează rapid, promoțiile LIDL atrag mii de cumpărători în fiecare săptămână.

Cele 10 produse reduse cu 60%

LIDL anunță noi reduceri, dar și oferte imbatabile. Reducerile sunt mari, iar gama este variată. În această săptămână, numeroase produse beneficiază de reduceri semnificative. Începând de astăzi, 17 august, o gamă variată de produse beneficiază de reduceri de 60%.

Mai exact, clienții LIDL se bucură în această săptămână de produse reduse cu 60% la a doua bucată. Printre produsele ce beneficiază de această ofertă se numără uleiul din turte de măsline – Primadonna. A doua bucată se vinde la prețul de 16,09 lei. Lista continuă cu orezul prefiert cu bob lung – Golden Sun, care costă 4,89 lei, la a doua bucată.

Lista produselor reduse cu 60% continuă cu fasolea albă cu bob mediu – Campo Largo, la prețul de 9,79 lei, fileuri de ton în ulei de floarea-soarelui – Nixe, la prețul de 6,29 lei. În aceeași categorie intră și Ayranul Pilos, unde a doua bucată costă doar 1,92 lei și cubulețe din șuncă de porc – Dulano, la prețul de 10,67 lei.

Printre produsele reduse cu 60% la a doua bucată se numără și smântâna UHT pentru cafea, care este la prețul de 3,04 lei, dar și crema de brânză proaspătă – Milbona, la prețul de 5,59 lei. Reducerile continuă cu crema tartinabilă de fistic – Maribel, la prețul de 10,84 lei și cu roșiile cherry, caserola de 500 g, la prețul de 3,99 lei.

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