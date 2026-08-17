Vremuri grele pentru Harry și Meghan. Ultimul proiect a dezamăgit, iar experții le recomandă să „dispară”

Prințul Harry și Meghan Markle ar trebui să se retragă pentru o vreme din lumina reflectoarelor pe plan profesional și să renunțe la avalanșa de proiecte și anunțuri, susține comentatoarea regală Kinsey Schofield. Recomandarea vine după rezultatele slabe obținute de documentarul „Cookie Queens”, primul lor lungmetraj destinat cinematografelor în calitate de producători executivi. Potrivit acesteia, ducii de Sussex beneficiază în continuare de o notorietate uriașă, însă provocarea lor este să transforme această celebritate în proiecte capabile să atragă un public fidel.

Harry și Meghan, sfătuiți să facă un pas în spate

Nu tot ceea ce ating Prințul Harry și Meghan Markle se transformă în aur. După ce documentarul Cookie Queens, care a marcat debutul lor cinematografic ca producători executivi, a avut rezultate dezamăgitoare la box-office, cei doi sunt acum sfătuiți să pună frână proiectelor lor de afaceri.

Potrivit comentatoarei regale Kinsey Schofield, gazda emisiunii de YouTube Kinsey Schofield Unfiltered, Harry și Meghan se bucură de o notorietate enormă, dar nu au găsit încă modalitatea de a o transforma în venituri provenite de la un public fidel.

„Le-aș spune să dispară profesional pentru o perioadă, să reducă drastic numărul anunțurilor și să identifice un singur proiect cu adevărat convingător, având în jurul lor oameni cu experiență care știu cum să-l ducă la bun sfârșit”, a declarat Schofield pentru Page Six.

„Mai puține vorbe, mai puține anunțuri și mai multe rezultate”

În opinia comentatoarei, Harry și Meghan își pot reface imaginea, însă nu printr-o nouă campanie de promovare sau printr-o altă încercare de repoziționare publică.

„Refacerea reputației este posibilă, dar nu cred că va veni dintr-un alt rebranding sau dintr-o nouă campanie publicitară strălucitoare. Aș recomanda exact contrariul. Mai puține vorbe, mai puține anunțuri și mai multe rezultate”, a explicat ea.

Schofield consideră că succesul unui proiect puternic ar putea schimba rapid percepția asupra cuplului.

„Succesul este una dintre cele mai eficiente strategii de gestionare a reputației la Hollywood. Creează ceva incontestabil de bun și, dintr-odată, conversația se schimbă.”

Meghan Markle a încercat mai multe proiecte

În ultimii ani, Meghan Markle s-a implicat în numeroase proiecte profesionale. A realizat podcasturi, a lansat emisiunea culinară Netflix With Love, Meghan și și-a dezvoltat brandul As Ever.

Contractul cu Spotify pentru podcasturi s-a încheiat în 2023, după un singur sezon al emisiunii Archetypes. Acordul ar fi adus Ducelui și Ducesei de Sussex aproximativ 20 de milioane de dolari. Parteneriatul lor cu Netflix s-a încheiat, de asemenea, în luna martie.

În opinia lui Schofield, încercarea de a activa simultan în prea multe domenii poate avea efectul opus celui dorit.

„Atunci când încerci să-ți construiești autoritatea în toate domeniile în același timp, poți ajunge să nu ai autoritate în niciunul. Alege un domeniu, devino bun în el și lasă succesul să-ți reconstruiască credibilitatea.”

„Trebuie să înceteze să-și trateze celebritatea ca pe un produs”

Comentatoarea regală consideră că Harry și Meghan trebuie să schimbe fundamental modul în care își aleg și dezvoltă proiectele.

„Trebuie să înceteze să-și trateze celebritatea ca pe un produs și să înceapă să creeze produse suficient de puternice încât să reziste și fără celebritatea lor.”

Schofield îi sfătuiește pe cei doi să facă un pas în spate în ceea ce privește procesul creativ și să nu încerce să ia fiecare decizie legată de proiectele în care sunt implicați. În schimb, spune ea, ar trebui să le permită profesioniștilor cu experiență să-și facă meseria.

De asemenea, consideră că viitoarele lor proiecte ar trebui să se îndepărteze de conflictele și nemulțumirile legate de Familia Regală britanică.

„Nu poți spune la nesfârșit publicului de ce ai părăsit Familia Regală”

Povestea plecării lui Harry și Meghan din Familia Regală a reprezentat unul dintre principalele puncte de interes în jurul cuplului în ultimii ani. Schofield consideră însă că această temă și-ar fi atins limitele din punct de vedere profesional.

„Există un număr limitat de ocazii în care poți spune publicului de ce ai părăsit Familia Regală. Dacă vor longevitate în industria divertismentului, trebuie să demonstreze că oamenii sunt interesați de gusturile, ideile și poveștile lor atunci când monarhia nu mai reprezintă elementul de atracție”, a explicat ea.

Comentatoarea a făcut legătura și între situația profesională actuală a cuplului și recentele încercări de reconciliere cu Regele Charles.

„De asemenea, nu cred că este o coincidență faptul că vedem noi eforturi de reconciliere cu Regele Charles într-un moment în care Harry și Meghan trebuie să-și reconstruiască credibilitatea. Bănuiesc că înțeleg faptul că relația lor deteriorată cu Familia Regală a devenit o problemă profesională”, a spus Schofield.

„Cookie Queens”, rezultate dezamăgitoare la box-office

Documentarul Cookie Queens urmărește patru tinere membre Girl Scouts în timpul perioadei intense de vânzare a celebrelor prăjituri ale organizației. Filmul a avut premiera la Festivalul Sundance în luna ianuarie și a fost lansat pe 7 august în cinematografe selectate.

În weekendul premierei, producția a obținut doar 735 de dolari pe ecran și a debutat pe locul 15 în clasamentul box-office, potrivit Boxoffice Pro. Ulterior, încasările totale pe piața americană au ajuns la 513.148 de dolari, potrivit The Numbers.

Harry și Meghan și-au continuat aparițiile publice

În ciuda rezultatului dezamăgitor al filmului, Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani, și Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, nu au renunțat la aparițiile publice. La începutul lunii august, cei doi au participat în Canada la o gală organizată cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a fundației lui David Foster.

Pentru apariția pe covorul roșu, Meghan i-a adus un omagiu regretatei sale soacre, Prințesa Diana, purtând cerceii cu diamante și safire care i-au aparținut acesteia.

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