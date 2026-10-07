Christa Pike începe să își revină, după dubla injecție letală. Ce se întâmplă acum cu ea

Christa Pike, femeia care a petrecut aproximativ 30 de ani în închisoare și a fost condamnată la moarte în Statele Unite, este acum conștientă și poate vorbi după ce a supraviețuit unei tentative eșuate de execuție prin injecție letală. La câteva zile după procedura care a avut loc în Tennessee, starea sa s-a îmbunătățit, însă medicii nu pot spune încă ce șanse are la o recuperare completă.

În vârstă de 50 de ani, Christa Pike se află în continuare internată într-un spital din Nashville, unde primește îngrijiri medicale. Avocații femeii susțin că aceasta a suferit leziuni grave la nivelul brațelor și va avea nevoie de o perioadă îndelungată pentru recuperare. Cu toate acestea, faptul că a început să vorbească este considerat un semn încurajator.

Se cere schimbarea pedepsei pentru Christia Pike

Tentativa de execuție a avut loc săptămâna trecută și a fost oprită după administrarea a două doze de pentobarbital. Potrivit informațiilor prezentate de avocații săi, personalul penitenciarului ar fi încercat de mai multe ori să introducă o linie intravenoasă în brațul stâng, în timp ce brațul drept și-ar fi schimbat culoarea. Martorii au relatat că femeia încă respira după administrarea substanțelor.

Christa Pike a fost transportată de urgență la spital, unde a rămas inconștientă timp de câteva zile. Medicii au intervenit pentru a elimina substanța administrată în timpul procedurii.

Avocații săi cer acum schimbarea pedepsei capitale, considerând că femeia a trecut deja printr-o experiență extrem de traumatizantă. Chiar și în spital, aceasta a rămas încătușată și imobilizată la pat.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani, în 1995. La momentul crimei, avea 18 ani și a fost arestată. Cazul este considerat unul neobișnuit, deoarece supraviețuirea unei execuții prin injecție letală este extrem de rară. Între timp, autoritățile din Tennessee au suspendat execuțiile pentru restul anului 2026 și au dispus o analiză independentă, după un alt caz problematic înregistrat anterior.

CITEȘTE ȘI: Soția lui Gheorghe Moldovan, reacție la acuzațiile apărute după moartea soțului: „Vreau să spun că nu e adevărat”

Regele Charles nu își va proteja fratele de repercusiunile din dosarul Epstein. Fostul prinț Andrew, ținta unor noi presiuni din SUA