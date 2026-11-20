Bruno Mars a anunțat moartea tatălui său, muzicianul Peter Hernandez. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani pe patul de spital. Vestea decesului părintelui său a fost însoțită de un mesaj de adio și o serie de fotografii arhivă și copilărie.

Bruno Mars l-a descris pe tatăl său ca pe un artist de excepție cu calități de lider, subliniind că nu ar fi avut cariera pe care o are acum fără dragostea pe care i-au oferit-o părinții săi și fără cunoștințele pe care i le-a insuflat tatăl său. În postarea distribuită pe o rețea de socializare, Bruno Mars a încărcat mai multe fotografii cu tatăl său în timp ce cântau împreună, precum și alte imagini din copilăria sa.

„Săptămâna trecută am avut ocazia să-l îmbrățișez pe tatăl meu pentru ultima dată. Dacă m-ați văzut vreodată vorbind despre el, am spus întotdeauna că este omul care m-a învățat tot ce știu, mai ales când vine vorba de muzică. El mi-a crescut cele patru surori frumoase, pe fratele meu și pe mine. În ochii mei, el a fost cel mai grozav tată din lume și îmi va fi dor de el în fiecare zi până ne vom revedea. Te iubesc, tati. Sărut-o pe mama din partea mea”, a fost mesajul lui Bruno Mars.

Tatăl lui Bruno Mars a crescut în Brooklyn, apoi s-a mutat în Hawaii, unde a cunoscut-o pe cea care urma să-i devină soție. El era cântăreț într-o formație, iar ea era dansatoare de hula. Bernadette San Pedro Bayot și Peter Hernandez s-au căsătorit și au avut împreună 6 copii.

Într-un interviu de la sfârșitul anilor 1980, publicat pe YouTube în 2013, Peter Hernandez îl ține în brațe pe Mars, care avea atunci 4 ani (îmbrăcat ca Elvis), și vorbește pasiunea pe care fiul său a avut-o pentru Elvis Presley. Elvis a fost, de asemenea, sursa de inspirație a lui Peter Hernandez pentru a se muta în Hawaii, unde legenda muzicii a susținut un concert transmis în direct în 1973.

„Avem un magazin de suveniruri cu Elvis Presley în Hawaii, similar cu cele pe care le vedeți vizavi de Graceland, iar el petrece mult timp cu mine și cu soția mea când suntem la magazin. Se uită la videoclipuri, ascultă casetele și studiază fotografiile; este cu adevărat fascinat și îndrăgostit de imaginea lui Elvis. De mic era un bun actor. De cum a început să meargă și să se exprime, simțea nevoia să fie în centrul atenției și voia să imite pe oricine vedea la televizor”, spunea tatăl lui Bruno Mars.

Talentul lui Bruno Mars i-a adus chiar și o apariție în comedia romantică din 1992 „Honeymoon in Vegas”, cu Sarah Jessica Parker și Nicolas Cage în rolurile principale, în care interpretează piesa „I Can’t Help Falling In Love With You” îmbrăcat în costumul lui Elvis.

În prezent, Bruno Mars cântă alături de fratele său, Eric Hernandez, un basist care a moștenit pasiunea pentru percuție de la tatăl lor. Dar și ceilalți frați și surori ai lor – surorile Tiara, Tahiti Kemper, Presley Mahone și Jaime Kailani Bayot, care au format trupa The Lylas – împărtășesc, la rândul lor, pasiunea pentru muzică.

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