O prezentatoare britanică i-a lăsat pe colegii ei de emisiune fără cuvinte când și-a anunțat sarcina în direct la televizor. Renée Hoenderkamp, în vârstă de 59 de ani, asistentă medicală în cadrul Serviciului Național de Sănătate și co-prezentatoare la postul de știri și radio britanic GB News, a dezvăluit în timpul unei emisiuni în direct că este însărcinată cu al treilea copil, la aproape 40 de ani după ce a devenit mamă pentru prima dată.

Renée Hoenderkamp urmează să devină mamă pentru a treia oară. Prezentatoarea britanică a făcut marele anunț în timpul unei emisiuni live, mărturisind că este însărcinată în 12 săptămâni. Ea a dezvăluit că a obținut sarcina prin fertilizare in vitro.

Renée Hoenderkamp va naște la 60 de ani

Momentul emoționant a avut loc pe 14 noiembrie, la postul britanic unde activează, în fața colegilor săi de platou. Renée Hoenderkamp mai are doi copii: un băiat de 37 de ani și o fetiță de 8 ani. La aproape 40 de ani de la prima sarcină, prezentatoarea TV urmează să devină din nou mamă.

„Sunt femeie, dar sunt și mamă, și am un băiat adult și o fetiță foarte mică. Și am o veste pe care vreau să o dezvălui astăzi membrilor emisiunii, despre care nici ei, nici altcineva, de altfel, nu știu. De fapt, în curând voi deveni mama a trei copii. Sunt deja mama unui fiu de 37 de ani și a unei fiice de 8 ani. Când fiica mea se va naște anul viitor, voi împlini deja 60 de ani”, a Renée Hoenderkamp, dezvăluind că este însărcinată în 12 săptămâni.

Reacțiile celor din jur au fost măgulitoare, însă jurnalista a fost nevoită să facă față unui val de opinii și păreri acide, în special în ceea ce privește comentariile în care este acuzată că ar fi „egoistă” pentru că a ales să aducă pe lume un copil la o vârstă înaintată.

„La 21 de ani aveam tinerețea de partea mea, dar mult mai puțină înțelegere a ceea ce îmi cerea maternitatea. Aproape patru decenii mai târziu, deși am mai puțini ani înainte, am și înțelepciunea, răbdarea și libertatea de a profita la maximum de fiecare moment. Recunosc că există un detaliu neobișnuit în povestea mea. La 59 de ani sunt considerabil mai în vârstă decât o viitoare mamă obișnuită. Până când fiica mea va veni pe lume anul viitor, voi fi împlinit deja 60 de ani. Vreau să le mulțumesc tuturor miilor de persoane care mi-au trimis mesaje de felicitare pentru vestea că voi avea o fetiță. În ceea ce-i privește pe ceilalți, nu-mi pasă ce credeți”, a scris ea în articolul publicat în Daily Mail.

Jurnalista a adăugat că fetița ei va veni pe lume într-o familie în care este dorită cu disperare și înconjurată de oameni care o iubesc deja.

„Noua mea fiică va veni într-o familie în care este dorită din tot sufletul și în care va fi înconjurată de oameni care o iubesc deja. Într-o lume în care multe dintre știrile pe care le primim sunt extrem de sumbre, nu este oare acesta un motiv de bucurie?”, a mai spus prezentatoarea TV.

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