Ilinca Vandici, mesaj emoționant pentru copilul pe care îl așteaptă. Ce a transmis vedeta

Ilinca Vandici se pregătește să devină mamă pentru a doua oară și a împărtășit cu urmăritorii săi un mesaj emoționant despre sarcină. Prezentatoarea TV a publicat o fotografie în care își etalează burtica de gravidă și a vorbit despre iubirea pe care o simte deja pentru copilul care urmează să vină pe lume.

Vedeta traversează o nouă etapă în viața sa personală, după ce și-a refăcut viața sentimentală alături de Bogdan Boitor. Cei doi așteaptă primul lor copil împreună, iar Ilinca Vandici nu și-a ascuns entuziasmul legat de venirea pe lume a bebelușului.

Recent, prezentatoarea a publicat pe Instagram o imagine în care sarcina sa este tot mai vizibilă, însoțită de câteva gânduri despre legătura dintre o mamă și copilul ei.

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Ce mesaj a transmis Ilinca Vandici pentru bebelușul pe care îl așteaptă

Ilinca Vandici a descris emoțiile pe care le trăiește în această perioadă, mărturisind că simte deja o legătură puternică față de copilul său, deși acesta nu a venit încă pe lume.

„E ceva magic în gândul că în mine crește o viață. Că trupul meu devine acasă pentru o inimă pe care încă nu am întâlnit-o, dar pe care o iubesc deja atât de mult. Poate că asta e una dintre cele mai frumoase forme de iubire: să iubești pe cineva înainte să-l ții în brațe”, a scris prezentatoarea pe Instagram.

Nu este prima dată când vedeta vorbește deschis despre experiența sarcinii. În ultimele luni, aceasta a împărtășit și schimbările pe care le-a observat în ceea ce privește alimentația și starea de oboseală.

Cum se simte Ilinca Vandici în timpul celei de-a doua sarcini

Recent, Ilinca Vandici a recunoscut și că se confruntă cu o stare accentuată de somnolență, spunând că ar dormi aproape întreaga zi dacă ar avea posibilitatea.

Vedeta este deja mama lui Zian, băiatul pe care îl are din căsnicia cu Andrei Neacșu. După divorț, prezentatoarea și-a refăcut viața alături de Bogdan Boitor, iar acum cei doi se pregătesc să își mărească familia.

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