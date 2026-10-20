Cu ce simptome se confruntă Ilinca Vandici în sarcină. Îi dau mari bătăi de cap prezentatoarei de la Kanal D

Ilinca Vandici își ține fanii la curent cu momentele prin care trece de când a anunțat că este însărcinată. Recent, vedeta a publicat un videoclip în care și-a etalat burtica de gravidă și a vorbit, cu umor, despre una dintre problemele cu care se confruntă în această perioadă. Prezentatoarea a mărturisit că nu reușește să se odihnească suficient, semn că sarcina vine și cu momente mai puțin ușoare, pe care încearcă să le depășească cu zâmbetul pe buze.

Prezentatoarea TV este deja mama unui băiat, pe nume Zian, pe care îl are din fosta relație cu Andrei Neacșu. De când a anunțat că familia ei se va mări, Ilinca Vandici a devenit mai activă pe rețelele sociale și le povestește urmăritorilor cum se simte în timpul sarcinii. Vedeta nu se ferește să vorbească despre simptomele care îi dau bătăi de cap. Ea își împărtășește experiențele într-un mod relaxat, presărat adesea cu glume.

Cum se simte vedeta în această perioadă

Ilinca Vandici a povestit, într-o postare recentă în mediul online, cum îi influențează sarcina rutina de zi cu zi. Prezentatoarea a făcut haz de situațiile în care somnul pare să fie mai important decât orice altceva. Ea a mărturisit că obosește chiar și atunci când se ocupă de lucruri obișnuite. Fie că își aranjează patul, stă în fața calculatorului sau urmărește un program la televizor, vedeta simte că are nevoie de o pauză și de câteva momente de odihnă.

Pentru Ilinca Vandici, activitățile obișnuite par să necesite acum mai multă energie. Prin urmare, momentele de odihnă au devenit esențiale pe parcursul zilei.

De altfel, nevoia crescută de somn este întâlnită frecvent în primele luni de sarcină. Modificările hormonale care au loc în organism, în special creșterea nivelului de progesteron, pot accentua senzația de epuizare, inclusiv în zilele în care efortul fizic este redus.

„Planul zilei: să fiu productivă. Planul bebelușului: să dormim. Ghici cine câștigă?”, a scris prezentatoarea Kanal D în descrierea filmulețului.

Sarcina îi afectează memoria vedetei

Cu câteva zile în urmă, prezentatoarea a abordat un alt efect al sarcinii, după ce a publicat pe Instagram un clip în care a glumit de micile probleme de memorie cu care se confruntă.

„Sarcina vine cu multe surprize. Memoria nu e una dintre ele”, a glumit Ilinca Vandici în descrierea videoclipului.

Astfel de dificultăți de concentrare și de memorare pot apărea în timpul sarcinii. Acestea sunt asociate cu modificările hormonale, oboseala și lipsa unui somn odihnitor.

Ilinca Vandici a dat vestea că va deveni mamă pentru a doua oară în cadrul emisiunii „Follow us”, de la Kanal D. Anunțul a fost făcut în luna septembrie, când prezentatoarea a explicat că a vrut ca publicul să afle chiar de la ea despre această schimbare importantă din viața sa, înainte ca informația să apară în alte surse.

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Ilinca Vandici, însărcinată la 40 de ani! Vedeta Kanal D se pregătește să devină mamă pentru a doua oară