Ilinca Vandici, însărcinată la 40 de ani! Vedeta Kanal D se pregătește să devină mamă pentru a doua oară

Bombă în showbiz! Ilinca Vandici este din nou însărcinată, iar tatăl copilului este chiar fiul unui celebru politician! La 40 de ani, prezentatoarea a făcut anunțul care a luat prin surprindere pe toată lumea și a dezvăluit că în viața ei urmează un moment cu totul special.

Ilinca Vandici nu a mai vrut să lase loc de presupuneri și a ales să spună personal că familia ei urmează să se mărească. Prezentatoarea a spus că această sarcină este mult mai diferită decât prima și că speră să decurgă totul bine.

„Am să vă spun ceva, sunt însăcinată. Nu e glumă, Sunt însărcinată, suntem foarte fericiți. La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r – pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși”, a declarat Ilinca Vandici în emisiunea „Follow Us”.

Ilinca Vandici, din nou însărcinată!

Pentru prezentatoare, vestea a venit într-un moment important al vieții sale. Ilinca a împlinit 40 de ani, iar acum se pregătește să treacă din nou prin toate emoțiile maternității. Primul ei copil, Zian, s-a născut în 2017. Acum, băiatul urmează să primească o veste care îi va schimba complet statutul în familie: va deveni frate mai mare.

Ilinca a povestit în trecut cu multă emoție despre relația pe care o are cu fiul său și despre felul în care venirea lui pe lume a schimbat-o.

„De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de „maestru” în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!”, declara Ilinca în urmă cu câțiva ani.

Cine este tatăl viitorului copil

Bărbatul alături de care Ilinca Vandici trăiește această perioadă emoționantă este Bogdan Boitor. Cei doi au o relație de aproximativ doi ani și jumătate, iar acum se pregătesc să devină părinți. Bogdan Boitor provine dintr-o familie cunoscută în zona politică. Tatăl său a ocupat funcția de primar al localității Asuaju de Sus timp de șase mandate, iar ulterior a fost consilier județean.

Nici Bogdan nu a stat complet departe de politică. În trecut, acesta a încercat să obțină un mandat în Camera Deputaților, însă nu a reușit să ajungă parlamentar. Acum, însă, în centrul atenției se află vestea care a schimbat complet dinamica familiei. Ilinca va deveni din nou mamă, iar Zian se pregătește să-și întâmpine frățiorul sau surioara.

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