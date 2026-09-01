O mai ții minte pe Irina Reisler? A slăbit 50 de kilograme și a renunțat la televiziune. Cum arată acum

O mai ții minte pe Irina Reisler? A slăbit 50 de kilograme și a renunțat la televiziune. Cum arată acum
Galerie Foto 10
Cum arată acum Irina Reisler/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Irina Reisler a lucrat în urmă cu aproximativ 20 de ani ca jurnalist la PRO TV. Aceasta a decis ulterior să renunțe la televiziune și și-a deschis propriul salon de înfrumusețare și slăbit. Fosta vedetă a slăbit 50 de kilograme, iar acum puțini o mai recunosc.

Irina Reisler a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste din România. După 15 ani de carieră, s-a gândit să treacă printr-o serie de transformări, care nu vizau doar partea profesională.

Aceasta s-a hotărât să slăbească în jur de 50 de kilograme, iar apoi și-a deschis propriul salon de înfrumusețare și slăbit. Nașterea fiicei sale a determinat-o să facă alegerea care nu a fost deloc una ușoară. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată acum Irina Reisler/ sursa foto: social media

Cum arată acum Irina Reisler/ sursa foto: social media

Irina Reisler a slăbit 50 de kilograme

Fosta jurnalistă de la PRO TV a explicat în urmă cu ceva timp că a luat decizia de a slăbi după ce a născut-o pe fiica ei și ajunsese la 100 de kilograme. Ea a reușit să scape de kilogramele în plus cu ajutorul unei diete, pe care și astăzi o respectă. Mai mult decât atât, a precizat că nu face sport.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

„Am slăbit 50 kg, însă acum am 56 kg şi cumva oscilez… mai pun, mai scad câteva kilograme, în jur de 50 de kilograme. Am învăţat cumva să-mi controlez greutatea. Mănânc de toate, combinând grupele alimentare. Am slăbit atunci ţinând două diete. În 2002 nu existau nutriţionişti, sistemul acesta bine pus la punct acum. Şi am apelat la două diete universale, regimul de 13 zile al clinicii Mayo şi a fost urmat de regimul disociat – trei zile vegetale, trei zile proteine animale – pe care îl cunoşteam de la un medic invitat în emisiune”, a declarat Irina Reisler în urmă cu ceva ani.

De asemenea, Irina a povestit că plecarea din televiziune a fost cea mai bună alegere, iar acum are o viață așa cum își dorește.

„Plecarea mea din PRO TV , care la momentul ăla mi s-a părut aşa o dramă de nesuportat, a avut un rost. Dacă eu nu plecam atunci ,la momentul acela, eu astazi nu eram unde sunt. …Am un bussines frumos, am o familie extraordinară … toate lucrurile acestea le-am primit prin munca mea şi prin crezul ca viaţa e frumoasă!”, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Imagini rare cu fiul cel mare al lui Andi Moisescu. Cum arată David la 19 ani

Imagini rare cu fiul cel mare al lui Andi Moisescu. Cum arată David la 19 ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Soția lui Adrian Mutu intră în televiziune! Sandra a spus „da” unei noi provocări
Soția lui Adrian Mutu intră în televiziune! Sandra a spus „da” unei noi provocări
Pepe, transfer surpriză la Kanal D! Artistul a acceptat propunerea și a făcut primele declarații
Pepe, transfer surpriză la Kanal D! Artistul a acceptat propunerea și a făcut primele declarații
Cât o costă pe Anca Serea începutul de an școlar. Vedeta cheltuie mii de lei doar pe rechizite
Cât o costă pe Anca Serea începutul de an școlar. Vedeta cheltuie mii de lei doar pe rechizite
Ilinca Vandici, însărcinată la 40 de ani! Vedeta Kanal D se pregătește să devină mamă pentru a doua oară
Ilinca Vandici, însărcinată la 40 de ani! Vedeta Kanal D se pregătește să devină mamă pentru a doua oară
Gafă de zile mari! Sorinel Puștiu a confundat-o pe Marymar cu Lambada, fosta soție a lui Tzancă
Gafă de zile mari! Sorinel Puștiu a confundat-o pe Marymar cu Lambada, fosta soție a lui Tzancă
Dronele Shahed lovesc în APROPIEREA României: Un important punct de trecere a frontierei, ÎNCHIS după atacul rusesc
Mediafax
Dronele Shahed lovesc în APROPIEREA României: Un important punct de trecere a frontierei, ÎNCHIS după atacul rusesc
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Gandul.ro
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”
Click.ro
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Digi 24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Gandul.ro
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.