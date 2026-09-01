O mai ții minte pe Irina Reisler? A slăbit 50 de kilograme și a renunțat la televiziune. Cum arată acum

Irina Reisler a lucrat în urmă cu aproximativ 20 de ani ca jurnalist la PRO TV. Aceasta a decis ulterior să renunțe la televiziune și și-a deschis propriul salon de înfrumusețare și slăbit. Fosta vedetă a slăbit 50 de kilograme, iar acum puțini o mai recunosc.

Irina Reisler a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste din România. După 15 ani de carieră, s-a gândit să treacă printr-o serie de transformări, care nu vizau doar partea profesională.

Aceasta s-a hotărât să slăbească în jur de 50 de kilograme, iar apoi și-a deschis propriul salon de înfrumusețare și slăbit. Nașterea fiicei sale a determinat-o să facă alegerea care nu a fost deloc una ușoară. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Irina Reisler a slăbit 50 de kilograme

Fosta jurnalistă de la PRO TV a explicat în urmă cu ceva timp că a luat decizia de a slăbi după ce a născut-o pe fiica ei și ajunsese la 100 de kilograme. Ea a reușit să scape de kilogramele în plus cu ajutorul unei diete, pe care și astăzi o respectă. Mai mult decât atât, a precizat că nu face sport.

„Am slăbit 50 kg, însă acum am 56 kg şi cumva oscilez… mai pun, mai scad câteva kilograme, în jur de 50 de kilograme. Am învăţat cumva să-mi controlez greutatea. Mănânc de toate, combinând grupele alimentare. Am slăbit atunci ţinând două diete. În 2002 nu existau nutriţionişti, sistemul acesta bine pus la punct acum. Şi am apelat la două diete universale, regimul de 13 zile al clinicii Mayo şi a fost urmat de regimul disociat – trei zile vegetale, trei zile proteine animale – pe care îl cunoşteam de la un medic invitat în emisiune”, a declarat Irina Reisler în urmă cu ceva ani.

De asemenea, Irina a povestit că plecarea din televiziune a fost cea mai bună alegere, iar acum are o viață așa cum își dorește.

„Plecarea mea din PRO TV , care la momentul ăla mi s-a părut aşa o dramă de nesuportat, a avut un rost. Dacă eu nu plecam atunci ,la momentul acela, eu astazi nu eram unde sunt. …Am un bussines frumos, am o familie extraordinară … toate lucrurile acestea le-am primit prin munca mea şi prin crezul ca viaţa e frumoasă!”, a mai adăugat ea.

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