Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului

Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
Județul cu cea mai mică pensie medie
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Pensiile diferă de la o persoană la alta. Cele mai recente date puse la dispoziție de Casa Națională de Pensii arată clar diferențele economice acumulate în România de-a lungul timpului.

Veniturile pensionarilor sunt influențate de specificul economiei locale, de durata contribuțiilor și de veniturile obținute în perioada de activitate. Pensia medie diferă de la un județ la altul, iar cele mai recente date arată că cea mai mică din țară este de 2.229 de lei.

La polul opus, cea mai mare pensie medie din țară este de 3.494 de lei, iar dacă facem referire la Capitală, situația este aparte.

Unde sunt cele mai mici pensii din România

Locuitorii din Botoșani primesc cea mai mică pensie medie din România, de 2.229 lei. Următoarele județe de pe listă cu cele mai mici pensii medii din țara noastră sunt Vrancea și Vaslui, cu valori apropiate. În Botoșani, pensia medie este cu 592 de lei sub media națională, adică cu aproximativ 21% mai mică.

La polul opus, se află județele cu tradiție industrială și puternică. Ceea ce înseamnă inevitabil și pensii mai mari. De exemplu, Hunedoara are cea mai mare pensie medie din țară, de 3.494 de lei. Apoi urmează Brașov, cu 3.330 lei și Gorj, cu 3.312 lei. Totodată, Constanța, Galați, Prahova și Argeș se mențin la peste pragul de 3.000 de lei.

Pensiile sunt mai mari aici datorită industriilor puternice și locuri de muncă stabile, care au generat contribuții considerabile la sistemul public de pensii.

Pensiile medii în Capitală

Situația în Capitală este una specifică. Bucureștiul reprezintă o excepție majoră și asta pentru că cele șase sectoare însumează 466.811 de pensionari. Astfel, pensia medie ajunge la 3.581 lei, cu 760 de lei peste media națională. Pe de altă parte, diferențele interne sunt semnificative. În sectorul 1, pensionarii primesc în jur de 4.000 de lei. În sectorul 5, pensia medie nu trece de 3.089 lei.

Veniturile bucureștenilor reflectă concentrarea activităților economice. Capitala concentrează peste 1,6 miliarde de lei pe lună, adică aproape 13% din totalul național. Mai mult decât atât, Bucureștiul nu se remarcă doar prin prisma pensiilor ridicate, ci și prin volumul uriaș de bani distribuit lunar.

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