Pensie anticipată în 2026. Ce trebuie să știe femeile care au copii

Femeile care intenționează să solicite pensie anticipată trebuie să țină cont de faptul că actele privind copiii pot influența ulterior stabilirea momentului trecerii la pensia pentru limită de vârstă. Casa Județeană de Pensii Alba arată că certificatele de naștere nu sunt obligatorii la acordarea pensiei anticipate, însă recomandă depunerea lor încă de la formularea cererii, pentru a evita întârzieri sau decalaje la stabilirea drepturilor ulterioare.

Instituția subliniază că, potrivit Legii 360/2023, documentele care dovedesc numărul copiilor născuți și crescuți până la 16 ani sunt esențiale pentru aplicarea reducerii vârstei standard de pensionare. Această reducere se acordă doar femeilor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, iar durata ei depinde de numărul copiilor. Pentru un copil, reducerea minimă este de șase luni, iar pentru mamele cu șapte sau mai mulți copii poate ajunge la trei ani și șase luni.

Pensie anticipată în 2026

Momentul depunerii documentelor devine important deoarece pensia anticipată este calculată prin diminuarea pensiei pentru limită de vârstă. Diminuarea depinde de numărul de luni de anticipare și de stagiul de cotizare realizat peste cel complet. Dacă actele privind copiii sunt depuse înainte de îndeplinirea condițiilor pentru pensia de limită de vârstă, trecerea la acest tip de pensie se poate face chiar de la data la care solicitanta devine eligibilă, cu aplicarea reducerii corespunzătoare.

În schimb, dacă documentele sunt prezentate după ce femeia îndeplinește deja condițiile pentru pensia de limită de vârstă cu reducerea aferentă, drepturile se acordă doar de la data depunerii cererii sau a actelor. Practic, întârzierea poate amâna momentul de la care se acordă pensia pentru limită de vârstă în forma avantajoasă.

Ce trebuie să știe femeile care au copii

Casa Județeană de Pensii Alba recomandă ca femeile care solicită pensie anticipată și beneficiază de reducerea vârstei standard pentru copii să depună documentele doveditoare încă de la început, astfel încât acestea să fie deja incluse în dosar și să poată fi luate în calcul imediat ce sunt îndeplinite condițiile legale pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

În concluzie, certificatele de naștere ale copiilor nu sunt obligatorii pentru acordarea pensiei anticipate, dar depunerea lor din timp poate influența favorabil momentul acordării pensiei pentru limită de vârstă. Actele pot fi adăugate ulterior, însă întârzierea poate schimba data de la care se stabilesc drepturile finale.

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