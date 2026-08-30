Decizie șoc la FCSB! Florin Tănase și Vali Crețu, scoși din lot de urgență

Doi dintre cei mai vechi și influenți fotbaliști ai FCSB, Florin Tănase și Valentin Crețu, au fost scoși din lot pentru meciul cu UTA Arad, iar Gigi Becali a confirmat că ambii urmează să părăsească clubul.

Situația a explodat după un conflict intern, iar patronul a explicat că Florin Tănase pleacă în Cipru, conform unei clauze din contract.

„Tănase pleacă în Cipru, are în contract, pleacă oricând vrea. Și-a găsit, am convenție cu el, pleacă. De vreo 4-5 zile… mi-a zis că pleacă în Cipru. Bine, du-te în Cipru. Nu știu altceva ce a mai făcut”, a declarat Becali la Prima Sport.

Decizie șoc la FCSB

În cazul lui Valentin Crețu, ruptura este legată de incidentele apărute la antrenamente, patronul fiind categoric în declarația oferită pentru Digi Sport:

„Crețu se antrenează separat. A zis că-și găsește echipă! La mine, nu mai are ce căuta. S-a certat cu Garita. Probleme de indisciplină”. Becali a detaliat apoi motivele pentru care fundașul nu mai are loc la echipă: „Crețu… obrăznicie, indisciplină. E subiect închis pentru că nu permit. S-a certat și cu galeria, a venit și galeria, că fac și pe plac galeriei. Că a înjurat el, că l-a înjurat pe Mustață. Păi Mustață stăpânește galeria toată, ăla e om care a refăcut galeria după ce a venit din pușcărie. Orice apăr, dar indisciplina… poate să fie el și Maradona. N-are ce căuta la mine. Indisciplină înseamnă lipsă de respect față de mine. Nu mă respecți? Eu care îți dau banii? Pleacă. Indisciplină înseamnă că îmi distrugi mie mașinăria mea, clubul meu. Asta înseamnă indisciplină. Indisciplină înseamnă răutate, gălăgie. Gălăgia și răutatea înseamnă distrugerea unei societăți. Păi, nu mă distrugi, că te dau eu afară!”.

Patronul a povestit și momentul care ar fi declanșat ruptura definitivă, un conflict între Crețu și noul atacant Arnold Garita. Conform relatării lui Becali, fundașul l-ar fi provocat pe colegul său, iar diferența fizică dintre cei doi ar fi făcut situația ridicolă.

„S-a dat la Garita. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice. A zis: >”, a spus Becali la Fanatik.

Scandalul ar fi continuat după ce Crețu l-a sunat pe patron pentru a-i spune că Mihai Stoica ar avea ceva personal împotriva lui. Răspunsul lui Becali a fost tranșant:

„Cine ascultă de MM stă la echipă. N-ascultă de MM, nu stă! Cine nu ascultă de el, la revedere!”, a afirmat acesta, citat de GSP.

Florin Tănase și Vali Crețu, scoși din lot de urgență

Potrivit GSP, tensiunile au început la antrenamentul de joi, când Florin Tănase ar fi părăsit ședința de pregătire, deranjat de comentariile secundului Lucian Filip. Crețu ar fi intervenit în apărarea căpitanului, moment în care s-a iscat conflictul cu Garita. Ulterior, Mihai Stoica ar fi intervenit, iar discuția cu Crețu ar fi degenerat.

Martorii citați de Gazetă susțin că MM i-ar fi strigat fundașului: „Crețule, pleacă, că te bat!”.

După izbucnirea scandalului, soția lui Valentin Crețu, Mădălina, a reacționat public și a acuzat că motivele îndepărtării fundașului nu au legătură cu fotbalul.

„Cele întâmplate la FCSB nu au legătură cu sportul și cu performanța! S-au încercat tot felul de metode ca Vali să fie îndepărtat”, a transmis ea pe Instagram.

Cea mai dură acuzație a vizat comportamentul lui Mihai Stoica:

„Când ești amenințat cu bătaia de managerul echipei, nu îți mai dorești decât să renunți la tot ceea ce a însemnat FCSB”.

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