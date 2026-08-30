Daiana Anghel trece printr-o nouă intervenție. Ce mesaj a transmis înainte să intre în operație

Daiana Anghel se operează de urgență! Vedeta a dat vestea chiar înainte de internare, iar momentul în care și-a făcut bagajul pentru spital a făcut-o să conștientizeze că intervenția este mai aproape ca niciodată. Câștigătoarea „Power Couple” a recunoscut că are emoții extrem de mari și că speră să fie totul bine.

Nu mai este loc de amânări sau de planuri. Intervenția este programată pentru dimineața de 31 august, iar Daiana Anghel este deja în febra pregătirilor pentru internare. Influencerița a dezvăluit că urmează să fie supusă unei intervenții la sâni.

Daiana Anghel se operează!

Până să înceapă să-și strângă lucrurile, vedeta a spus că nu a resimțit atât de puternic apropierea operației. În clipa în care geanta pentru spital a început să prindă contur, au apărut și emoțiile.

„Mâine dimineață am intervenția la sâni și abia acum, când îmi fac geanta pentru internare, încep să mă ia ușor emoțiile. Nu e teamă, (…) , dar sunt acele emoții normale”, a transmis Daiana Anghel.

Vedeta a mai spus că are încredere în medicul care se va ocupa de intervenție și în echipa medicală. Ea a mărturisit că încearcă să lase emoțiile deoparte și să privească totul cu încredere.

S-a săturat să fie întrebată de viața amoroasă

Influencerița a povestit fără ocolișuri despre operație, dar nu și despre bărbatul din viața ei. Întrebările despre relații au devenit, aparent, prea multe pentru vedetă. Așa că a decis să pună capăt speculațiilor și să spună exact ce intenționează să facă de acum înainte.

„Ca să lămurim și treaba cu relațiile, că văd că nu mai terminăm cu acest subiect: singură nu am să rămân, fiți fără griji. Dar partea asta nu am s-o mai expun niciodată. În rest, mă bucur de viață așa cum îmi place și muncesc pentru ce-mi doresc să realizez”, a spus Daiana Anghel.

Rămâne de văzut cum va decurge perioada de după intervenție și când va reveni vedeta în fața urmăritorilor săi cu primele vești.

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