Ritualul Daianei Anghel pentru un ten matur perfect. La ce trebuie să fii atentă

De: Irina Vlad 18/04/2026 | 07:20
Ritualul Daianei Anghel pentru un ten matur perfect. La ce trebuie să fii atentă
Ritualul Daianei Anghel, pentru un ten matur perfect. La ce trebuie să fii atentă
Daiana Anghel și-a construit reputația de beauty advisor, după o carieră fulminantă în televiziune. Fosta prezentatoare TV este pasionată să ofere sfaturi și ghidare în ceea ce privește îngrijirea pielii, punând accent pe alegerea produselor potrivite și pe adaptarea rutinei în funcție de nevoile specifice ale fiecărui tip de ten. 

Social media abundă în tutoriale, clipuri în care sunt prezentate diverse tehnici de îngrijire și produse în tendință, însă rezultatele pe care ele le promit nu sunt mereu pe măsura așteptărilor. În acest context, Daiana Anghel vine în sprijinul celor care simt că nu țin pasul cu atât de multă informație ori cei care se simt pierduți printre atât de multe opțiuni.

Ritualul Daianei Anghel pentru un ten matur

În cadrul unui interviu, fosta concurentă de la „Power couple”, a oferit o serie de trucuri, opinii oneste și recomandări utile pentru îngrijirea unui ten matur. În ceea ce privește alegerea produselor de îngrijire și cosmetică, acestea se vor adapta rutinei în funcție de propriile nevoi.

„În general începând cu vârstă de 40 de ani un ten începe să devină matur (să prezinte semne vizibile de îmbătrânire) dar depinde mult de factorii genetici, stilul de viață și expunerea la factori de mediu (soare, condiții meteo extreme, poluare, etc).

(…) Nu sunt semne care ne anunță că tenul se îndreaptă către maturitate, în principal vârsta e semnul dar depinde de cele enumerate mai sus. Sunt persoane care încep să aibă riduri de expresie la 23 de ani, asta nu înseamnă că neapărat tenul este matur sau pot avea 50 de ani și să nu aibă riduri. Un ten bine îngrijit, un stil de viață cât de echilibrat posibil și o bună sănătate plus evitarea expunerii la principala cauza a îmbătrânirii pielii – razele UV – vor ajuta ca tenul nostru să fie proaspăt și tânăr cât mai mult timp”, a spus Daiana Anghel pentru CSID.

Ca ritual de îngrijire a tenului, Daiana Anghel își concentrează toată atenție pe regenerare, luminozitate și elasticitatea pielii. Protecția solară nu lipsește din îngrijirea sa, indiferent de vremea de afară.

Focusul trebuie să fie pe regenerare, luminozitate și elasticitate. Texturile trebuie să fie adaptate tipului de ten și SPF-ul nu trebuie să lipsească indiferent de vremea de afară.
Rutina în sine depinde de produsele pe care le folosește fiecare, nu există un standard și nu aș recomanda nimănui o „rețetă” general valabilă pentru că pielea fiecăreia dintre noi prezintă o combinație unică de caracteristici.

(…) Pe lângă rutina de acasă, în cazul unui ten matur, și procedurile efectuate la dermatolog (peeling-uri, lasere, injectabile) sau tratamentele cosmetice au un aport important în îmbunătățirea aspectului. Injectabilele ca toxina botulinică tratează problema ridurilor, cosmeticele îmbunătățesc textura și aspectul pielii., a completat aceasta.

În cazul unui ten matur, Daiana Anghel susține că sunt esențiale ingredientele ca retinoizii, acizii, peptidele, vitaminc C și factori de creștere, în funcție de nevoi. Mai presus de orice, rutina zilnică trebuie să fie corectă și completă: curățare, tratare, hrănire/hidratare.

Sunt esențiale ingredientele ca retinoizii, acizii, peptidele, vitamina C și factorii de creștere. În funcție de nevoi, pot fi introduse diferite produse cu rol corector cum ar fi cele pentru pete hiperpigmentare. Rutina trebuie să fie corectă și completă: curățare, tratare, hrănire/hidratare. Serul nu ține loc de cremă, nici crema loc de ser.

Sunt produse complementare, cu roluri complementare. Serurile sunt cele cu concentrații de activi ce corectează și îmbunătățesc aspectul tenului, pe când cremele sunt cele care hrănesc, hidratează, calmează și protejează tenul. Excepția aici o fac retinoizii care pot fi sub formă de ser, emulsie sau cremă, a mai spus Daiana Anghel.

