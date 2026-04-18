Nu știai asta despre Iran: are echipă națională de fotbal feminin, iar două jucătoare au fugit și au cerut azil

De: Paul Hangerli 18/04/2026 | 08:30
Echipa Națională de fotbal feminin a Iranului, sursa- captură social media Warmers

Când vorbim despre Iran ne gândim la o țară total închisă, și mai ales la o țară islamică în care femeile nu au nici un cuvânt de spus, iar rolul este pur decorativ. Iar aici apare contradicția. Mărturisesc, nu știam că Iranul are o echipă de fotbal feminin, ba mai mult a participat la competiții internaționale iar câteva dintre jucătoare au cerut azil politic.

Iranul are într-adevăr o echipă națională de fotbal feminin. Povestea din spatele echipei este una interesantă, fiind strâns legată de schimbările sociale și politice din țara care ține prima pagină a ziarelor.

O echipă apărută, dispărută și reapărută

În anii 70, în Iran, înainte de Revoluția Islamică, fotbalul feminin exista bine merci. Erau vremuri în care femeile umblau pe stradă fără hijab și în fuste mini. Totul s-a schimbat însă în 1979, anul în care noile reguli sociale și religioase au considerat că fotbalul feminin nu își mai are rostul în noul mod de viață. Echipele de fotbal feminin au fost desființate.
După anul 2000 însă, autoritățile Iraniene au mai ridicat din presiune și au început treptat să permită din nou dezvoltarea acestui sport feminin. În anul 2004 echipa națională feminină a fost oficial reînființată.

Apar primele rezultate

Cu timpul, echipa Națională de fotbal feminin a Iranului a început să participe la competiții internaționale, în special în zona Asiei, competiții organizate de Asian Football Confederation. A fost o evoluție totuși lentă, fapt datorat infrastructurii limitate dar și a accesului totuși restrâns din partea forurilor internaționale.
Totuși, în 2021, echipa națională de fotbal feminin a Iranului a avut parte de un moment istoric și decisiv. Echipa s-a calificat pentru prima oară la AFC Women’s Asian Cup 2022. Calificarea a fost un succes major, arătând că echipa poate concura la un nivel mare în ciudat dificultăților și al statului de ”outsider”.

Provocări dar și reguli speciale

Una din particularitățile acestei echipe naționale este faptul că jucătoarele trebuie să respecte reguli stricte atunci când vine vorba de echipament. Fotbalistele poartă hijab dar și echipamente ”decente”, adaptate regulilor și normelor culturale și religioase din Iran.
Aceste reguli au dus și la un scandal internațional în 2011. Deși calificată la un turneu în anul 2011, echipa Iranului a fost descalificată de către FIFA din pricina echipamentului, invocându-se motive de siguranță.
Regula a fost modificată ulterior de către FIFA, spre ușurarea talentatelor fete care munceau pentru performanță.

Un caz recent care readuce cazul pe masa internațională

În luna februarie, în timp ce echipa națională de fotbal feminin a Iranului juca la Cupa Asiei, turneu desfășurat în Australia, jucătoarelor li s-a oferit azil politic. Din întregul lot inițial 7 jucătoare au decis să accepte oferta și să rămână în Australia.

5 Jucătoare s-au răzgândit iar 2 au rămas fidele ideii inițiale și au aceptat oferta alegând să rămână în Australia. Fatemeh Pasandideh și Atefeh Ramezanisadeh au acceptat azilul politic și au rămas în Australia. De curând au vorbit public despre situația lor, mulțumind guvernului australian pentru sprijin și protecție, declarând și că se temeau pentru siguranța lor dacă s-ar fi întors în Iran, având în vedere conflictul declanșat în țara lor natală.

Cele două sportive au subliniat că vor să își continue cariera sportivă în Australia, ele antrenându-se deja cu un club de fotbal din Brisbane. Comunitatea iraniană din Australia este alături de ele oferindu-le sprijin și ajutor, dar cele două fotbaliste au cerut intimitate refuzând să ofere mai multe detalii momentan.

