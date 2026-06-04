Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul + acaretele de la fosta. După o vacanță fără sfârșit în St.Barth + cadouri de peste 1 mil. €, cei doi s-au despărțit

În lumea bună a României, o lume aparent glamuroasă și sclipitoare, despărțirile arată altfel. Și este firesc să fie așa, pentru că în ”Raiul” milionarilor, unde vacanțele se măsoară în luni, pe insulele Caraibelor, ultra-luxoase și pe măsură de costisitoare, iar cadourile valorează cât un penthouse în centrul Capitalei, este evident că o separare nu poate să fie… ieftină, banală și fără peripeții. Nicidecum! Iar povestea de astăzi pare să fie desprinsă dintr-un scenariu de Oscar, pentru că are toate ingredientele necesare. CANCAN.RO are detalii fenomenale ale unei povești pe care nu vă veți putea abține să o spuneți mai departe!

Avem în prim-plan un cuplu de milionar + 50 – „milf” smecher 35. Să le spunem cuplu de milionari. Dar nu orice fel de milionari. Ci unii dintre cei mai bogați și mai sofisticați români. Cu o colecție de Rolls Royce uri de peste o sută de milioane de euro. După o perioadă în care au afișat imaginea cuplului perfect, un an și jumătate de trăiri faraonice în destinații exotice, yahturi, avioane private, gesturi hiper-grandioase și cadouri însumate la substanțial peste un milion de euro, cei doi – cunoscuți prin cercurile mondene – și-au spus adio. Însă adevărata poveste nu a fost separarea în sine, ci modul în care s-a încheiat ”partajul” dintre ei.

Așa cum precizam, relația a început la cel mai înalt nivel. Cei doi și-au plimbat iubirea, luni întregi, în vacanțe fabuloase, iar una dintre cele mai spectaculoase escapade a fost în St. Barth, paradisul preferat al miliardarilor și vedetelor internaționale. Acolo, nu au stat oriunde, evident, ci la celebrul Hotel Eden Rock, unul dintre cele mai exclusiviste din lume, locul unde extravaganța atinge cote greu de imaginat pentru un pământean. Camera simplă? 5000 euro pe noapte dar nu gasesti, e totul ocupat în high season.

Acuzații grave: I-a băgat scobitori cu superglue în broasca de la Rolls

Dintr-un asemenea… Eden, a (de)căzut – asemenea unui înger – iubirea lor; semn că Adam și Eva n-au fost singurii care n-au știut să aprecieze Raiul. Și nimic n-a mai putut salva dragostea dintre cei doi, cu toate că, la început, păreau suflete-pereche. Nici chiar gesturile extravagante ale domnului, evaluate la peste 1 milion de euro și devenite aproape o rutină. Bijuterii, genți scumpe, experiențe de lux și un impresionant Rolls-Royce oferit cadou doamnei au fost martori tăcuți ai poveștii lor de dragoste. Numai că, odată cu despărțirea produsă în urmă cu aproximativ două luni, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Și demonii iubirii au ieșit pe stradă.

Atunci când separarea s-a produs, milionarul i-a cerut politicos doamnei să-i înapoieze Rolls-Royce-ul oferit în timpul relației, autoturism inmatriculat pe numele său.

Cererea n-a fost însă primită cu entuziasm, iar ”Regina” a refuzat să renunțe la automobilul de lux, crezând că e un cadou forever. Într-o primă fază, sustin surse apropiate lui, i-a invocat faptul că nu mai găsește cheia, că a rătăcit-o prin Herăstrău. 🙂 În faza a doua, după insistențele domnului, i s-a returnat cheia, după o procedură judecătorească de sigilare a autoturismului în garajul subteran. Numai că cineva băgase în broasca… scobitori cu superglue. De aici, situația a degenerat într-un conflict pe care nimeni nu l-a putut anticipa. Iar episodul cel mai spectaculos abia acum urmează.

Determinat să își recupereze mașina, milionarul nostru nu a lăsat lucrurile așa și s-a decis să treacă prin furcile caudine ale… scobitorilor. Astfel, s-a decis să își facă dreptate pe cale legală, ca la carte. Zis și făcut! Și iată-l cum a fost imputernicit un executor judecătoresc (aceasta fiind modalitatea pe care a considerat-o ideală), iar Rolls Royce-ul a fost recuperat, după ce unul dintre geamuri a fost sfărâmat.

Concluzia?

Bogăția asta care apare așa, din senin, e frumoasa, ia ochii, dar uite că se cam termină prost. Asta în primul rând. În al doilea rând, iată cum o poveste care stârnea admirația celorlalți din lumea bună s-a finalizat cu executorul judecătoresc nervos. Iar Rolls Royce-ul a fost victima colaterală, care nu a fost ferit de turbulențele despărțirii și pentru care nu s-a putut face „partajul” corespunzător.

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