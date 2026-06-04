Cum și-a modificat Jennifer Lopez tatuajul făcut în timpul căsniciei cu Ben Affleck. Fanii au observat imediat schimbarea

Jennifer Lopez a făcut încă un pas simbolic după divorțul de Ben Affleck. Artista a fost surprinsă recent afișând o versiune modificată a tatuajului pe care și-l făcuse în timpul căsniciei cu actorul, iar fanii au observat rapid schimbarea.

Potrivit People, Lopez a publicat pe Instagram mai multe imagini de la celebrarea Memorial Day. Într-una dintre fotografii, artista apare alături de fiul său, Maximilian „Max” Muñiz, iar ținuta aleasă a lăsat la vedere zona coastelor, unde se afla tatuajul dedicat fostului său soț.

Tatuajul original, prezentat public în 2023, includea un simbol al infinitului traversat de o săgeată, alături de numele „Jennifer” și „Ben” scrise cursiv. În noile imagini, numele lui Affleck nu mai este vizibil, în timp ce restul desenului pare să fi fost păstrat.

Aceasta nu este prima dată când apar speculații privind modificarea tatuajului. În ultimele luni, Lopez a fost văzută în mai multe apariții publice în care zona respectivă era acoperită sau mascată.

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au cunoscut în 2002 pe platourile filmului Gigli și au fost logodiți înainte de a se despărți în 2004. Cei doi și-au reluat relația în 2021 și s-au căsătorit în 2022, însă povestea s-a încheiat din nou după doar câțiva ani. Divorțul a fost finalizat la începutul anului 2025.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au divorțat anul trecut

Lopez a depus actele de divorț de Ben Affleck în august 2024, chiar în ziua în care se împlineau doi ani de la ceremonia lor de nuntă din Georgia.

În cadrul unui interviu acordat publicației Interview în octombrie 2024, comedianta Nikki Glaser a întrebat-o pe artistă dacă regretă despărțirea de Affleck.

„Nicio secundă. Asta nu înseamnă că nu m-a afectat profund. Aproape că m-a doborât. Chiar aproape. Dar acum, privind în urmă, îmi spun: «La naiba, exact de asta aveam nevoie. Mulțumesc, Doamne. Îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp să înțeleg. Îmi pare rău că a trebuit să trec prin asta de atâtea ori»”, a răspuns artista.

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