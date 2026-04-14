Acasă » Știri » Știri externe » Jennifer Lopez, apariție neașteptată la festivalul Coachella. Cine a invitat-o pe cântăreață la eveniment

Jennifer Lopez, apariție neașteptată la festivalul Coachella. Cine a invitat-o pe cântăreață la eveniment

De: Daniel Matei 14/04/2026 | 22:50
Jennifer Lopez, apariție neașteptată la festivalul Coachella. Cine a invitat-o pe cântăreață la eveniment
Sursa foto: Profimedia

Jennifer Lopez tocmai și-a făcut debutul la festivalul Coachella. Sâmbătă, 11 aprilie, artista, în vârstă de 56 de ani, a marcat acest moment urcând pe scenă la eveniment alături de David Guetta.

Cei doi muzicieni i-au surprins pe fani cu prima interpretare live a noii lor colaborări, „Save Me Tonight”, scrie PEOPLE.

DJ-ul și producătorul, în vârstă de 58 de ani, a sugerat pentru prima dată apariția lui Lopez difuzând un fragment din piesa ei „Waiting for Tonight”, alături de imagini cu artista, înainte ca numele ei să apară pe ecran, în timp ce remixa melodia.

„Am invitat o prietenă și este pentru prima dată, prima dată când vine la Coachella”, le-a spus Guetta fanilor, potrivit unor filmări realizate de participanți la concertul de sâmbătă. „Faceți gălăgie pentru Jennifer Lopez!”, a continuat el.

Cântăreața a pășit apoi pe scenă într-un body argintiu strălucitor, cu o jachetă verde cu pene și ochelari de soare, în timp ce a început să cânte piesa lor „Save Me Tonight”, pe care a prezentat-o pentru prima dată anul trecut și a lansat-o oficial în martie. Mai târziu, și-a dat jos gluga jachetei și a renunțat la ochelari, fiind însoțită de dansatori de fundal pentru momentul-surpriză.

Jennifer Lopez a marcat o premieră în carieră

J.Lo a documentat ulterior noaptea specială, sărbătorind acest moment important din cariera sa muzicală printr-o postare pe Instagram, duminică, 13 aprilie.

„Cea mai distractivă zi!! Save Me Tonight cântată live alături de David pentru prima dată, la PRIMUL MEU COACHELLA, a fost atât de specială. Nu înceta niciodată să te surprinzi”, a scris Lopez, alături de un colaj de clipuri din timpul participării sale la festivalul din deșert.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tăcerea lui Valentin Sanfira ridică semne de întrebare. Ce se ascunde, de fapt, după lipsa reacției
Tăcerea lui Valentin Sanfira ridică semne de întrebare. Ce se ascunde, de fapt, după lipsa reacției
Valentin Sanfira, în centrul unor ipoteze neașteptate. Ce se spune despre femeia cu care a fost văzut
Valentin Sanfira, în centrul unor ipoteze neașteptate. Ce se spune despre femeia cu care a fost văzut
Ella Vișan și Răzvan Kovacs, primele declarații, după ce au dat de înțeles că ar forma un cuplu. ...
Ella Vișan și Răzvan Kovacs, primele declarații, după ce au dat de înțeles că ar forma un cuplu. Ce mesaje au transmis cei doi
E oficial! Naba Salem și Cătălin Brînză de la Insula Iubirii sunt într-o relație: „Ne-am ...
E oficial! Naba Salem și Cătălin Brînză de la Insula Iubirii sunt într-o relație: „Ne-am pupat din greșeală”
Răzvan Simion, cu dulapul la control în vacanță. Cum l-a taxat soția lui, Daliana Răducan
Răzvan Simion, cu dulapul la control în vacanță. Cum l-a taxat soția lui, Daliana Răducan
Ispita Supremă nu are „noroc” de bărbați darnici. Oana Monea: „Ce e sub 10.000 de ...
Ispita Supremă nu are „noroc” de bărbați darnici. Oana Monea: „Ce e sub 10.000 de euro sunt doar atenții”
Vezi toate știrile