Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală post-traumatică”

Noi detalii din scandalul dintre Ana Beregoi și Andreea Bostănică ies la iveală! Asistentul medical care a consultat-o pe influenceriță a intervenit în direct! După ce sora Iulianei Beregoi a povestit prin ce a trecut în urma altercației, un asistent medical care a consultat-o la spital a intervenit în direct la Dan Capatos Show și a oferit detalii despre starea ei. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Ana Beregoi a vorbit despre momentele tensionate de după incident și a explicat de ce consideră că situația a fost gestionată incorect încă de la început. Influencerița susține că, deși ea și apropiații săi au solicitat ajutor, prima ambulanță a transportat-o pe Andreea Bostănică. Vezi emisiunea integrală aici!

„Mai multe persoane au sunat la poliție. Poliția ne-a întrebat dacă avem nevoie de ambulanță și am zis că da. Însă mama Andreei a insistat să o ia pe ea prima, pentru că avea comoție sau ceva de genul acesta. Eu eram plină de sânge și chestii. Ea era cu părul drept, zicea că am tras-o de păr, dar era cu părul drept, era foarte aranjată, foarte bună, arăta foarte bine.”

Ana a confirmat și informațiile apărute ulterior în spațiul public, potrivit cărora conflictul ar fi pornit după un schimb de gesturi obscene între cele două tabere.

„Au trecut pe lângă noi și au arătat cu degetul. Normal, la cum a reacționat ea, a reacționat și Iuliana la fel, fără să se gândească prea mult.”

Asistentul medical a descris starea în care a ajuns Ana la spital

Asistentul medical care s-a ocupat de Ana a explicat că tânăra prezenta simptome compatibile cu o comoție cerebrală ușoară.

„Prima pacientă adusă a fost Ana. Când a intrat pe ușă, am observat imediat că era un pic dezorientată, părea puțin confuză. Acuza dureri de cap intense și avea sensibilitate la lumină, semne clasice. Am început protocolul de evaluare neurologică de urgență. Am efectuat testele standard: reflexe, coordonare, răspuns pupilar. Totul a indicat o comoție cerebrală post-traumatică de formă ușoară. Ce înseamnă asta? Un traumatism la nivelul capului care a perturbat temporar funcția cerebrală, fără să existe o leziune structurală vizibilă.”

Ce au constatat medicii după examinare

Asistentul medical a precizat că nu au fost identificate semne ale unor leziuni neurologice grave, însă simptomele prezentate de Ana au justificat evaluarea de urgență.

„Pot spune că faptul că nu a existat un deficit neurologic focal este un semn bun. Înseamnă că nu avem indicii de leziuni localizate mai grave, gen hematom sau alte complicații. Nu am evaluat-o pe Andreea. Vorbesc doar din partea Anei. Din câte știu, avea mici leziuni la mână și era puțin în stare de șoc. Asta este tot ce știu.”

Ancheta este în desfășurare

Ana Beregoi a confirmat că urmează să ofere declarații suplimentare autorităților și că procedurile legale au fost deja demarate.

„Urmează doar eu să mai dau declarații, pentru că eu nu am avut timp. Eram în spital, la urgențe, și după aceea dimineața am fost iar la spital. Urmează să merg să depun și eu o plângere și, din câte am înțeles, deja se lucrează.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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