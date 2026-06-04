Sora Iulianei Beregoi, mărturisiri cutremurătoare după scandalul cu Andreea Bostănică. Ana a izbucnit în lacrimi la Dan Capatos Show: “Mi-e frică să ies din casă”

Tensiunile dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi par să fi ajuns dincolo de schimburile de replici din mediul online. Cele două au fost implicate într-un scnadal uriaș petrecut într-un restaurant. Andreea Bostănică și Ana Beregoi s-au bătut și au intervenit mai multe persoane să le despartă.

Ana Beregoi a povestit în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show”, difuzată de CANCAN.RO, unde a vorbit despre impactul pe care conflictul l-ar fi avut asupra sa. Tânăra a declarat că experiența a afectat-o profund și că, după cele întâmplate, se confruntă cu teamă și anxietate. Potrivit acesteia, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital cu ambulanța.

„Pentru mine asta a fost cea mai mare traumă. Mi-e frică să ies din casă, mi-e frică să merg pe stradă, pentru că m-a amenințat că… M-a amenințat pe mine și pe prietenii Iulianei, că se va bate.

Pentru mine e o frică foarte mare, pentru că eu nu știu de ce este ea în stare în momentul de față. Și nu știu cum să reacționez acum. Am fost la spital.

Am fost la urgențe, m-a luat ambulanța. Lovituri aici, zgârieturi la ochi, ochiul vânăt și umflat. Am stat patru ore acolo, am primit injecții de calmare, de grețuri, pentru că am vomitat de patru ori.

Astăzi dimineață la fel, am plecat la spital pentru că mă simțeam foarte rău și la fel am vomitat. De la tot stresul și șocul acesta. Și ea în continuare râde și se victimizează, știind că ea nu a pățit absolut nimic și că ea a fost cea care a sărit la bătaie”, a spus Ana Beregoi la Dan Capatos Show.

Referindu-se la imaginile care au circulat în spațiul public, Ana Beregoi a explicat că, din punctul său de vedere, secvențele video nu surprind întreaga desfășurare a evenimentelor.

Ea susține că, în timpul conflictului, mâna i s-ar fi prins accidental în părul celeilalte persoane implicate, iar ulterior situația ar fi escaladat rapid. Tânăra a afirmat că a fost lovită și că mama Andreei Bostanica ar fi intervenit în timpul altercației.

Pe filmări se vede că o trag de braț sau ceva, dar eu pur și simplu mi s-a prins mâna în părul ei. Și ea s-a prefăcut oarecum și a făcut capul așa pe o parte și atunci a dat în mine. Cu palmă, cu pumnul, nici nu mai știu. Și atunci mama ei a început să mă țină și ea i-a dat voie să mă bată.

Mama ei mă trăgea foarte tare de mâini. Foarte tare de mâini mă trăgea. Am o mică vânătaie, dar nu prea se vede. De la cum m-a strâns.

A venit chelnerul și prietenul, au intervenit și au îndepărtat-o pe ea. Pentru că ea dădea destul de mult în mine și nu se calma situația. La care ea a început să se victimizeze. Că chelnerul și prietenul au bătut-o. Deși așa ceva nu a fost. Asta se poate vedea foarte bine. Sunt camere de luat vederi acolo.”, a povestit Ana Beregoi.

Ana Beregoi a ajuns la spital împreună cu Andreea Bostanică

În intervenția sa, Ana Beregoi a mai spus că, în timp ce ea primea îngrijiri medicale și se confrunta cu dureri și disconfort, Andreea Bostanică nu prezinte probleme fizice. Declarațiile sale vin după ce și influencerița și-a prezentat propria variantă a evenimentelor, cazul fiind acum intens dezbătut în spațiul public.

„Și eu urmează să merg, pentru că nu am putut să merg atunci, când am stat patru ore în spital. Eu stăteam în spital, țin minte, de cum m-au adus pe mine și pe ea în același loc. Ea stătea, se dădea cu ruj, nu avea absolut nimic. Vorbea, mă filma. Eu stăteam plânsă, cu tot rimelul curs, cu sânge sub ochi și cu durere, fără aparat auditiv. Nu auzeam absolut nimic din ce mă întrebau doctorii. Iar ea stătea și se dădea cu ruj. Asta înseamnă că e sănătoasă”, a mai spus tânăra.

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