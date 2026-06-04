Mama Andreei Bostănică ar fi fost amenințată de tatăl Iulianei Beregoi: „O să vedeți ce o să vi se întâmple”

Andreea Bostănică (21 de ani) a spus, cu lacrimi în ochi, că tatăl Iulianei Beregoi ar fi amenințat-o pe mama sa. Vizibil afectată de cele întâmplate, șatena a mărturisit că se teme pentru siguranța ei și a familiei sale și a declarat că nu știe până unde ar putea merge conflictul dintre cele două tabere.

Influencerița a făcut acuzații dure la adresa tatălui Anei și al Iulianei Beregoi, susținând că acesta nu ar avea scrupule și că ar fi avut o reacție agresivă chiar în timp ce se afla la spital pentru investigații la cap. Andreea Bostănică a solicitat intervenția poliției de urgență.

„Le este ciudă că eu am deschis ochii la oameni și că am zis de sicrie și că s-a aflat adevărul. Cât timp am fost în spital și mi se făceau analize la cap și pentru zgârieturi, au venit părinții Iulianei. Tatăl ei a amenințat-o pe mama mea și a spus că nu va lăsa lucrurile așa și că vom vedea noi ce se va întâmpla. Sper ca poliția să se sesizeze”, a spus Bostănică.

Iuliana Beregoi a făcut-o praf pe Andreea Bostănică

Nici Iuliana Beregoi nu s-a lăsat mai prejos. Blondina a povestit că Bostănică a început să o înjure și să o bată pe sora ei, Ana Beregoi, care poartă aparat auditiv. Aceasta a mai spus că situația este gravă și că Ana Beregoi nu se simte bine deloc.



Cine credeți că are dreptate în scandalul momentului? Andreea Bostănică

Iuliana Beregoi

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„În seara respectivă mă aflam la cină, într-un restaurant, împreună cu sora mea, Ana, și cu prietenul ei, după o zi întreagă de filmări. La un moment dat, pe lângă geamul restaurantului au trecut Andreea Bostănică, mama acesteia și mătușa ei. După ce m-au observat, mama Andreei mi-a adresat un gest obscen, arătându-mi degetul mijlociu.

La scurt timp, Andreea, împreună cu mama și mătușa ei, au intrat în restaurant. Mătușa Andreei filma deja cu telefonul mobil, iar Andreea și-a scos la rândul ei telefonul și s-a îndreptat către masa noastră. A început să filmeze și să ne adreseze jigniri, având un comportament agresiv și intimidant. M-am speriat de situație și am mers imediat să cer ajutorul personalului restaurantului. În timp ce eu discutam cu ospătarii, sora mea a rămas la masă și i-a cerut Andreei să înceteze filmarea și provocările. În acel moment, Andreea a devenit violentă și a sărit la agresiune fizică, lucru care se poate observa și pe imaginile video existente. Sora mea, Ana, a fost lovită și agresată fizic. Ea suferă de un deficit de auz și poartă aparat auditiv. În urma incidentului, aparatul auditiv a fost deteriorat, iar aceasta a rămas cu leziuni vizibile în zona feței și a ochiului, vânătăi și smocuri de păr smulse. Prietenul surorii mele a intervenit exclusiv pentru a despărți persoanele implicate și pentru a opri conflictul, împreună cu personalul restaurantului”, a mai spus Beregoi.

Ce spune Ana Beregoi

Ana Beregoi a spus că Andreea Bostănică i-a distrus aparatul auditiv și că i-a provocat vânătăi în zona feței. Sora Iulianei Beregoi a mărturisit că imaginile sunt foarte clare și că speră ca justiția să își facă treabă. Aceasta a mai declarat că este nevinovată și că nu vrea să mai audă de influencerița din Dubai niciodată.

„În urma agresiunii, am rămas cu vânătăi în zona feței și a ochiului, cu smocuri de păr smulse și cu aparatul auditiv deteriorat. Pentru mine, acest lucru este foarte grav, deoarece am un deficit de auz și depind de acel aparat în viața de zi cu zi. Prietenul meu a intervenit doar pentru a ne despărți și pentru a opri conflictul, împreună cu personalul restaurantului. Nu a agresat pe nimeni, iar acest lucru poate fi văzut clar în imaginile video și confirmat de martorii prezenți. Nu am provocat pe nimeni, nu am căutat niciun conflict și nu am agresat pe nimeni. Tot ce am făcut a fost să îi cer să înceteze filmarea și provocările. În acest moment am încredere că imaginile video, martorii și toate demersurile legale vor arăta exact ce s-a întâmplat și cine a început această agresiune”, a transmis sora Iulianei, Ana Beregoi.

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Cine a început bătaia dintre Andreea Bostănică și Ana Beregoi, de fapt. Avem imaginea care lămurește tot scandalul