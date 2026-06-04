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Scene incredibile la spital după scandalul dintre Bostănică și Beregoi: „Toate plângeau, țipau, nu se înțelegea nimic”

De: Carmen Gone 04/06/2026 | 13:51
Scene incredibile la spital după scandalul dintre Bostănică și Beregoi: „Toate plângeau, țipau, nu se înțelegea nimic”
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Scandalul dintre Andreea Bostanică și Iuliana Beregoi continua să producă ecouri după altercația care a avut loc într-un local de lux din Chișinău și care a necesitat intervenția Poliției și a Ambulanței. Dacă în spațiul public au apărut deja mai multe versiuni ale incidentului, CANCAN.RO a aflat acum ce s-a întâmplat după ce protagonistele au ajuns la spital.

UPDATE: Cu câteva minute în urmă, Iuliana Beregoi a făcut noi declarații pe rețelele de socializare cu ce s-a întâmplat în unitatea medicală între părinții acestora.

 Tatăl meu a început să o șantajeze și să o amenințe pe mama ta? Dar ție nu ți-e rușine să minți în halul acesta? Când mama ta s-a apropriat de mama mea și a început să mă învinovățească și să mă vorbească de rău, de față cu mama mea. Și mama mea îi spunea „arată-mi, te rog frumos, unde Iuliana a vorbit urât în toți anii aceștia despre Andreea?”, la care mama ta nu mai spunea nimic. Și tatăl meu ce a făcut? A veni și a luat-o pe mama mea și i-a zis „nu vorbi cu bolnavele astea”. Singura chestie pe care a spus-o tatăl meu!

Potrivit informațiilor obținute din interiorul unității medicale unde au fost evaluate persoanele implicate în conflict, atmosfera a fost una extrem de tensionată.

Prima care a ajuns la spital a fost Ana împreună cu Iuliana, după care a ajuns Andreea împreună cu mama ei. Toate plângeau, țipau, nu se înțelegea nimic, au declarat pentru CANCAN.RO surse din interiorul spitalului.

Cine a avut nevoie de îngrijiri medicale

Potrivit acelorași surse, medicii au evaluat starea tuturor persoanelor implicate în incident, însă cea care părea cea mai afectată în urma conflictului era Ana, sora Iulianei Beregoi.

După starea de sănătate, fata cea mică, Ana, era într-o stare rea. Ea a avut cel mai mult de suferit. Andreea Bostănică avea doar câteva leziuni pe mână. Nu a reprezentat ceva grav.

Martorii din spital susțin că toate persoanele implicate erau vizibil afectate emoțional de cele întâmplate, iar în primele momente situația a fost una haotică.

Sursele consultate de CANCAN.RO susțin că leziunile prezentate de Andreea Bostănică nu ridicau probleme medicale grave, fiind vorba despre răni minore la nivelul mâinii.

Ana Beregoi

Scandalul care a împărțit internetul în două tabere

Altercația dintre Andreea Bosănică și Iuliana Beregoi a devenit rapid unul dintre cele mai comentate subiecte în mediul online. După incident fiecare dintre cele două tabere și-a prezentat propria versiune asupra celor întâmplate, iar imaginile și declarațiile publice pe rețelele sociale au stârnit numeroase reacții. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Înte timp, în scandalul influencerițelor a intervenit și managerul Iulianei Beregoi care a oferit noi detalii despre starea Anei Beregoi după altercația din restaurant. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Totodată, CANCAN.RO a intrat în posesia primelor imagini surspinse după scandalul care a șocat  internetul. Fotografiile realizate după intervenția autorităților arată urmările altercației și surprind starea în care se aflau protagonistele la scurt timp după scandal. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

NU RATA: Iuliana și Ana Beregoi, primele declarații după scandalul monstru din restaurant + Imagini de ultimă oră! “Nu am provocat pe nimeni”

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