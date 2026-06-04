Primele imagini cu Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică după bătaia din restaurant. Urmările scandalului din Chișinău

După luni întregi în care au dus un război în mediul online, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică au ajuns față în față. Cele două s-au întâlnit spontan, într-un restaurant din Chișinău, iar întâlnirea s-a lăsat cu o păruială în toată regula.

Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică au fost protagonistele unei bătăi în toată regula. După luni întregi în care s-au războit în declarații pe social media, inevitabilul s-a produs. Cele două s-au întâlnit într-un restaurant din Chișinău, iar până la o păruială în toată regula a mai fost un singur pas.

Iuliana Beregoi și sora ei erau deja în restaurantul cu pricina, moment în care Andreea Bostănică și mama ei ar intrat în același local. După ce au ajuns față în față, cele două influencerițe au început să își arunce cuvinte grele. Conflictul verbal a escaladat imediat și, potrivit imaginilor surprinse din local, atacul a izbucnit între Andreea Bostănică și Ana Beregoi, sora Iulianei.



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În timpul altercației, atât Iuliana, cât și sora ei, Ana, au suferit un atac de panică și au avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, potrivit imaginilor din spațiul public, Ana Beregoi a fost rănită la ochi și i-a fost distrus aparatul auditiv.

După altercație, plângând, direct din restaurantul unde a avut loc conflictul, Iuliana Beregoi a vorbit despre cele întâmplate și a prezentat partea sa de adevăr. Aflată încă în stare de șoc, influencerița a reușit cu greu să își găsească cuvintele și să povestească prin ce a trecut.

„Sora mea poartă aparatul auditiv. Ea aude rău. E stricat aparatul auditiv. Noroc că eu m-am întors fix când tu ai început să o bați pe sora mea și eu am văzut tot circul ăsta și eu am prins momentul. M-am săturat să-i permit unei fete căreia nu i-am făcut niciodată nimic să îmi distrugă numele și familia”, au fost o parte din declarațiile Iulianei Beregoi de după incident – continuă să citești AICI.

În paralel, Andreea Bostănică susține că prima care a atacat a fost sora Iulianei, despre care susține că a fost trasă de păr și că ar fi primit mai mulți pumni în cap, moment în care a ripostat. Ulterior, mama Andreei Bostănică a chemat ambulanța la fața locului.

„Vreau să fac un anunț la final. Eu dacă o să pățesc ceva, să știți că tot vine din partea clanului Beregoi. Mie mi-e frică pentru viața mea, pentru familia mea. Așa că vreau să știți că eu dacă o să mi se întâmple ceva, eu nu am alți oameni care îmi vor răul”, a spus Andreea Bostănică – continuă să citești AICI.

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