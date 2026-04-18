Acasă » Știri » Pizza turcească ca la Istanbul. Pide: gustul autentic al Mediteranei și aromele Orientului într-o singură rețetă

Pizza turcească ca la Istanbul. Pide: gustul autentic al Mediteranei și aromele Orientului într-o singură rețetă

De: Paul Hangerli 18/04/2026 | 08:30
Pizza turcească ca la Istanbul. Pide: gustul autentic al Mediteranei și aromele Orientului într-o singură rețetă
Pide turcesc, sursa-captură social media The Mediterranean Dish

Această rețetă de pide turcesc, cunoscută adesea drept „pizza turcească”, este un preparat tradițional sub formă de lipie umplută cu ingrediente savuroase. Varianta de față este una vegetariană, bogată în arome mediteraneene: brânză feta, spanac, ardei roșu și ciuperci. Este simplă, gustoasă și perfectă pentru o masă caldă, de împărțit cu cei dragi.

Pide, pizza purcească ca la Istanbul

Salut, Suzy aici! Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, chiar la intrarea nordică a Canalului Suez. Am crescut într-un loc unde culturile se întâlnesc, unde aromele se împletesc și unde influențele culinare vin din toate colțurile: Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina sau Israel. Pentru mine, mâncarea este  hrană dar și poveste despre oameni, locuri și tradiții. Iar această rețetă de pide aduce exact acel spirit mediteranean în bucătăria ta.

Ingrediente pentru pizza turcească:

Pentru aluat:

  • 1 cană apă caldă
  • 2 ¼ lingurițe drojdie uscată instant
  • 1 linguriță zahăr
  • 2 ¼ căni (300 g) făină albă
  • 1 linguriță sare (de mare sau kosher)
  • 3 linguri ulei de măsline (împărțite) + extra pentru stropit

Pentru topping:

  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 ceapă medie, tocată fin
  • 4 căței de usturoi, tocați
  • 225 g ciuperci (cremini sau champignon), feliate
  • 1 ardei roșu mare, tăiat subțire
  • 140 g spanac proaspăt
  • ¾ cană (aprox. 200 g) brânză feta, sfărâmată
  • 1 linguriță ardei Aleppo
  • sare și piper proaspăt măcinat, după gust

Pentru uns:

  • 1 ou bătut
  • 1 lingură ulei de măsline
Suzy pregătind pizza turcească, sursa-captură social media The Mediterranean Dish

Cum se prepară Pizza Turcească?

Prepararea aluatului

Într-un bol mare, se amestecă apa caldă cu drojdia și zahărul, apoi se lasă deoparte timp de 5–10 minute, până când începe să facă spumă. Se adaugă făina, sarea și două linguri de ulei de măsline, apoi se frământă energic timp de aproximativ 8–10 minute, până când aluatul devine neted și elastic. Se acoperă bolul și se lasă la dospit aproximativ o oră, până când aluatul își dublează volumul.

Prepararea umpluturii

Într-o tigaie încăpătoare, se încălzește uleiul de măsline și se călește ceapa timp de 2–3 minute, până devine ușor translucidă. Se adaugă usturoiul și ciupercile și se gătesc până când lichidul lăsat de acestea se evaporă. Se adaugă ardeiul roșu și se mai gătește câteva minute, apoi spanacul, care se va înmuia rapid. Se asezonează cu sare, piper și ardei Aleppo, apoi se ia de pe foc și se lasă să se răcească ușor.

Formarea pide-ului

Aluatul crescut se împarte în două părți egale. Fiecare bucată se întinde într-o formă ovală. Umplutura se distribuie pe mijlocul fiecărei lipii, iar deasupra se presară brânza feta. Marginile se ridică și se aduc spre interior, formând binecunoscuta formă de „barcă”, iar capetele se strâng ușor.

Finisarea și coacerea

Marginile aluatului se ung cu ou bătut amestecat cu ulei de măsline, pentru o crustă rumenă și lucioasă. Pide-urile se coc în cuptorul preîncălzit la 220°C timp de 15–18 minute, până când devin aurii și crocante pe margini.

Servirea

După coacere, se pot stropi cu puțin ulei de măsline și, opțional, se pot adăuga verdețuri proaspete. Se servesc calde, tăiate în felii.

Sfaturi utile

Pentru un gust mai autentic, poți adăuga puțin iaurt în aluat. Dacă îți dorești o crustă mai crocantă, coace pide-ul pe o piatră de pizza sau într-o tavă foarte bine încinsă.

Sper ca această rețetă să aducă puțin din farmecul Mediteranei în casa ta. Ne revedem curând cu alte arome, povești și preparate care șoptesc dulce ca valurile mării.

