Salată de linte cu lămâie și ierburi, preparatul mediteranean vegan fresh cu aromă intensă și textură plăcută

Oamenii mă întreabă adesea cum pot introduce mai multe proteine vegetale, sănătoase pentru inimă, în alimentația lor. Am un singur cuvânt pentru ei: leguminoasele. Iar dacă ar fi să aleg o singură preferată, ar fi lintea. Această rețetă vegană de salată de linte este pachetul complet: plină de aromă și textură, bogată în proteine vegetale, încărcată cu legume proaspete și chiar mai gustoasă a doua zi.

Salata Mediteraneană cu linte este o alegere ideală pentru vegetarieni sau pentru oricine își dorește o masă ușoară, dar hrănitoare. Are un gust proaspăt și echilibrat, în care aciditatea lămâii se îmbină perfect cu aroma intensă a ierburilor și cu textura plăcută a lintei. Este sățioasă fără a fi grea, plină de culoare și savoare, și demonstrează cât de delicioasă poate fi o rețetă pe bază de plante.

Salată de linte cu lămâie și ierburi

Suzy aici! Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, la intrarea nordică a Canalului Suez, doar la câteva vâsle cu barca de Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina și Israel. Bucătăria mea este inspirată de toate aceste locuri, de aromele simple, dar intense, de ingredientele proaspete și de mesele împărțite cu familia. Salata aceasta de linte reflectă perfect acest spirit: simplă, sănătoasă și incredibil de gustoasă.

Ingrediente pentru salată de linte:

Pentru dressing

2 lămâi mari, stoarse

1–2 căței mari de usturoi, pisați sau tocați fin

Sare kosher

Piper negru

1/2 – 1 linguriță Urfa Biber (opțional, sau fulgi de chili/Aleppo)

1/3 cană ulei de măsline extravirgin

Pentru salata de linte

1 cană linte neagră sau verde, clătită

1 foaie de dafin

1 castravete englezesc, tăiat în bucăți mari

2 ardei grași, curățați și tocați

2 fire de ceapă verde, tocate

1/2 cană pătrunjel proaspăt, tocat

1/2 cană mentă proaspătă, tocată

Cum se prepară salata de linte:

Salata de linte cu dressing de lămâie și usturoi este una dintre acele rețete care combină simplitatea cu un rezultat spectaculos. Timpul total de preparare este de aproximativ 30–35 de minute, iar cantitățile sunt potrivite pentru 3–4 porții.

Se începe cu fierberea lintei. Aceasta se pune într-o oală cu aproximativ trei căni de apă rece, împreună cu foaia de dafin. Se fierbe la foc mediu timp de 20–25 de minute, până când lintea este fragedă, dar încă fermă. Este foarte important să nu o lași să devină moale sau terci. După fierbere, se scurge bine și se lasă să se răcească complet, apoi se îndepărtează foaia de dafin.

Între timp, se pregătește dressingul. Într-un bol mic se combină sucul de lămâie cu usturoiul, sarea, piperul și Urfa Biber. Se amestecă bine, apoi se adaugă treptat uleiul de măsline, amestecând continuu până când se obține o emulsie ușor cremoasă. Dressingul trebuie gustat și ajustat în funcție de preferințe—mai multă lămâie pentru aciditate sau mai mult ulei pentru un gust mai rotund.

Legumele se pregătesc separat: castravetele se taie în bucăți mari, ardeii în cuburi, ceapa verde în rondele, iar pătrunjelul și menta se toacă grosier pentru a păstra textura și prospețimea.

Pentru asamblare, lintea răcită se pune într-un bol mare, peste care se adaugă legumele și verdețurile. Dressingul se toarnă deasupra, iar totul se amestecă ușor până când ingredientele sunt bine acoperite. Salata se lasă apoi să stea 10–15 minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine armonios. Dacă ai timp, o poți lăsa chiar mai mult la frigider—va deveni și mai gustoasă.

Un mic secret pentru un rezultat și mai bun: dacă adaugi dressingul când lintea este încă ușor călduță, aceasta va absorbi mai bine aromele.

Sfaturi și variații

Salata aceasta este extrem de versatilă. Poți adăuga brânză feta pentru un plus de cremozitate, avocado pentru o textură mai bogată sau roșii cherry pentru o notă dulce-acrișoară. Este perfectă ca fel principal ușor sau ca garnitură lângă preparate la grătar.

Rezultatul final este o salată fresh, ușor acrișoară de la lămâie, cu o notă subtilă picantă și afumată dacă folosești Urfa Biber, și extrem de aromată datorită mentei și pătrunjelului.

Până pe data viitoare! Sper să încerci rețeta mea și să o faci parte din mesele tale, exact așa cum este și în bucătăria mea.

