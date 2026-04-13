Miel kleftiko la tine acasă, preparatul haiducilor greci care transformă a doua zi de Paște într-un festin

După mesele bogate din prima zi de Paște, a doua zi este momentul ideal pentru un preparat spectaculos, dar echilibrat, plin de aromă și tradiție. Mielul în stil kleftiko, rețeta haiducilor greci, este exact acel fel de mâncare care impresionează fără să fie complicat. Fraged, suculent și gătit lent, acest preparat transformă masa într-o experiență mediteraneană autentică.

Această rețetă simplă îți arată cum să obții un miel extrem de fraged, care se desface singur, un preparat perfect pentru a hrăni întreaga familie sau un grup de prieteni, fără stres, dar cu rezultate spectaculoase.

Miel kleftiko, preparatul haiducilor greci

Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, la intrarea nordică a Canalului Suez, doar la câteva vâsle cu barca de Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina și Israel.

Astăzi îți arăt cum să faci acasă unul dintre cele mai iubite preparate grecești: mielul kleftiko.

Povestea preparatului kleftiko

Kleftiko este un preparat tradițional grecesc, bazat pe carne de miel gătită lent, alături de cartofi și legume, sigilate în hârtie de copt. Numele vine din cuvântul grecesc „klephtes”, care înseamnă „hoț” sau „haiduc”.

Istoria preparatului ne duce în perioada ocupației otomane, între secolele XIV și XIX, când rebelii greci găteau carnea în gropi ascunse, acoperite, pentru a evita fumul și mirosul care i-ar fi dat de gol. Exact de aici vine și tehnica de gătire lentă, în mediu închis, care face carnea incredibil de fragedă.

Ingrediente pentru miel kleftiko:

1 pulpă de miel dezosată, aproximativ 1,5 kg, curățată de excesul de grăsime

2 ½ linguri oregano uscat, împărțit

1 lingură cimbru uscat, împărțit

1 lingură pătrunjel uscat, împărțit

sare și piper

1 lingură muștar Dijon

10 căței de usturoi, tocați

sucul de la 1 lămâie

1 lingură oțet de vin roșu

½ cană vin alb

ulei de măsline extravirgin

4–5 cartofi mari, curățați și tăiați în sferturi

2 ardei grași mari, tăiați bucăți

2 roșii mari, tăiate în felii groase

1 ceapă roșie mare, tăiată bucăți

½ cană supă de legume sau de vită

100 g brânză feta, opțional

Cum prepari mielul kleftiko

Pregătirea cărnii

Începi cu pulpa de miel, pe care o cureți de excesul de grăsime, dar fără să o elimini complet. Asezonezi bine cu sare și piper, apoi ungi carnea cu muștar Dijon.

Separat, amesteci usturoiul tocat cu suc de lămâie, oțet de vin, jumătate din oregano, cimbru și pătrunjel, plus ulei de măsline. Masezi bine acest amestec în carne, astfel încât aromele să pătrundă în profunzime.

Dacă ai timp, lasă carnea la marinat câteva ore sau chiar peste noapte. Diferența se va simți clar în gust.

Pregătirea legumelor

Cureți cartofii și îi tai în sferturi. Ardeii, roșiile și ceapa le tai în bucăți mari.

Le pui într-un bol mare, adaugi restul de condimente, sare, piper și puțin ulei de măsline, apoi amesteci bine. Bucățile mari vor rezista mai bine la coacerea lentă.

Asamblarea preparatului

Într-o tavă adâncă, așezi legumele ca bază. Peste ele pui pulpa de miel marinată.

Torni vinul alb și supa, care vor crea un sos bogat în timpul coacerii.

Acum vine secretul: acoperi tava complet cu hârtie de copt și o sigilezi bine. Practic, creezi un mic „cuptor în cuptor”, în care aburul va frăgezi carnea perfect.

Gătirea

Dai tava la cuptor, la 170–180°C, și o lași aproximativ 2,5–3 ore.

Nu te grăbi. Aici magia se întâmplă încet. Carnea devine atât de fragedă încât se rupe singură, iar legumele se îmbibă cu toate aromele.

Cu 20–30 de minute înainte de final, poți deschide hârtia de copt pentru a rumeni ușor mielul.

Finalizarea

La final, adaugi bucăți de brânză feta peste preparat și îl mai lași câteva minute în cuptor.

Servești direct din tavă, cu sosul format și legumele fragede. Este exact genul de mâncare care adună toată lumea la masă.

Până data viitoare, bucură-te de lumină, de liniște și de mesele împărțite cu cei dragi. Paște binecuvântat și un strop de Mediterană în fiecare zi!

