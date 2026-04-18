Știm cine va fi următoarea „Faimoasă” eliminată de la Survivor 2026. Surpriză de proporții în show-ul de la Antena 1

Se strâng rândurile la Survivor 2026. Înainte de mare unificarea a triburilor, tensiunile și rivalitățile din junglă vor dezechilibra și mai mult concurenții. Noi am aflat care este următoarea Faimoasă care va pleca acasă. Surpriză de proporții în show-ul de la Antena 1!

În ediția de vineri, 17 aprilie a emisiunii Survivor, Marian Godină a pierdut duelul cu Andreea Munteanu, însă, în loc să plece acasă, a fost trimis pe insula Exilului unde va sta până la unificarea triburilor – când va avea o nouă șansă să revină în lupta pentru cei 100.000 de euro. În timp ce încearcă să se adapteze noilor condiții, polițistul se luptă să-și controleze fricile și temerile provocate de singurătate și neprevăzut.

Azi dimineață, am început să explorez zona. Erau niște zgomote foarte ciudate, cu care nu eram obișnuit. Mi se pare că e totul foarte diferit de locul în care am stat până acum, e totul mai sălbatic”., a spus Marian Godină.

Cine este Faimoasa care va fi eliminată de la Survivor 2026

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cea care îl va urma în Exil este Olga Barcari, însă doar pentru o noapte. Apoi, cei doi vor ajunge în tabăra Faimoșilor și vor intra la duel împreună. Înainte de marea unificare, Olga Barcari pierde duelul cu Godină, iar polițistul revine în joc.

„Așadar, după eliminarea lui Ceanu, deja difuzată, urmează trimiterea în exil a lui Marian Godină. În exil, pe Marian Godină îl va urma Olga. Între cei doi va avea loc un duel, iar Olga va fi eliminată. Are loc unificarea. În săptămâna următoare, duelul dintre Alberto și Lucian se va încheia cu plecarea lui Alberto. Apoi Patris va intra la duel cu Ramona și Bianca Stoica, iar cea care va părăsi competiția va fi Patris. Urmează duelul dintre Gabriel Tamaș și Marian Godină, iar apoi va urma duelul dintre Aris și Lucian, în urma căruia Aris va fi eliminat”, notează @viperelevesele.

Clipe cumplite pentru Marian Godină în Exil. Ce a pățit concurentul de la Survivor pe insulă

Cum „păcălește” Antena 1 poporul cu televizorul: Decalaj uriaș între filmări și televizarea Survivor. Ce data este în calendarul din tribul Războinicilor