Clipe cumplite pentru Marian Godină în Exil. Ce a pățit concurentul de la Survivor pe insulă

Emisiunea Survivor intră într-o nouă etapă. Marian Godină a fost eliminat din competiție după duelul cu Andreea, însă, în loc să plece acasă, a avut parte de o surpriză uriașă. Acesta a fost trimis în Exil – o etapă grea a emisiunii Survivor, prin care polițistul a trecut chiar înainte de a intra în tribul Faimoșilor! Imediat ce a intrat acolo, a trecut prin clipe cumplite.

Marian Godină și Andreea Munteanu s-au luptat la duelul de eliminare. Bărbatul a pierdut, iar asta înseamnă că și-a pierdut locul în trib. Cu toate acestea, a avut parte de o surpriză neașteptată, atât el, cât și cei de acasă. El nu a fost trimis înapoi în România, ci în Exil, unde va sta până la unificare. Chiar dacă a avut norocul de a nu părăsi show-ul în această săptămână, a trecut prin momente dificile.

Ce a pățit Marian Godină în Exil

Producătorii emisiunii au venit cu ceva nou și inedit: o nouă șansă de a intra în competiție pentru concurenții eliminați la duel. Este vorba despre insula Exilului. Chiar dacă la prima vedere pare o regulă ce îi face pe concurenți să se bucure, nu este simplu.

Marian trebuie să petreacă timpul acolo până la unificare și rămâne de văzut cum va supraviețui acolo fără recompense. Cu toate acestea, a trecut deja prin clipe grele. Polițistul a explicat că, în timp ce se afla într-o mică expediție pe insulă, se auzeau zgomote ciudate, care l-au speriat profund.

„Azi dimineață, am început să explorez zona. Erau niște zgomote foarte ciudate, cu care nu eram obișnuit. Mi se pare că e totul foarte diferit de locul în care am stat până acum, e totul mai sălbatic”, a declarat Marian Godină în cadrul emisiunii.

Vineri, 17 aprilie, va avea loc o nouă ediție a celebrei emisiuni. Episodul va prezenta o nouă luptă și cine va câștiga jocul de recompensă. De asemenea, nici discuțiile aprinse și tensiunile nu lipsesc. Ediția poate fi urmărită de la ora 20:30, iar sâmbătă și duminică de la ora 20:00.

