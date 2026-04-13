Cele 4 cuvinte pe care polițistul Marian Godină i le-a șoptit la ureche „infractorului” Cristi Boureanu, după eliminarea de la Survivor: „Te aștept cu…”

După ce Marian Godină a fost trimis pe insula exilaților în Survivor România, după ce a pierdut duelul împotriva Andreei. În urma duelului pierdut, acesta i-a transmis un mesaj surprinzător lui Cristian Boureanu, semn că relația dintre ei s-a schimbat radical pe parcursul competiției.

Încă de la începutul participării sale în Survivor România, Marian Godină nu a trecut neobservat. Polițistul a intrat în competiție cu o atitudine directă și fără menajamente, având conflicte încă din primele zile cu Cristian Boureanu, dar și cu Călin Donca. Mai mult, polițistul a făcut declarații dure, numindu-l „infractor” și folosind expresii precum „politician de carton”, ceea ce a amplificat tensiunile din tabără.

Prima interacțiune cu fostul potician a fost încărcată de sarcasm, iar Marian Godină chiar l-a avertizat că îl va elimina din competiție, făcând și o aluzie ironică la un incident din trecut al acestuia. În replică, Cristian Boureanu a susținut că nici măcar nu știe cine este acesta, ceea ce a adâncit conflictul dintre ei.

Ce și-au spus cei doi concurenți

Cu toate acestea, pe măsură ce săptămânile au trecut, relația dintre cei doi s-a schimbat vizibil. Tensiunile s-au estompat, iar rivalitatea inițială s-a transformat treptat într-o relație mai relaxată, chiar apropiată. Momentul care a confirmat această schimbare a venit în ediția din 12 aprilie 2026, una plină de emoții.

După un joc de recompensă câștigat de Războinici, care au primit o masă de Paște oferită de Adi Vasile și mesaje de la cei dragi, seara a continuat cu un Consiliu Tribal tensionat. Marian Godină a ajuns la duel alături de Andreea și a fost învins, fiind aparent eliminat.

În momentul în care i s-a stins flacăra și a fost invitat să își ia rămas-bun, acesta i-a spus lui Cristian Boureanu, într-un ton neașteptat de cald doar patru cuvinte, iar răspunsul nu a întârziat.

„Te aștept cu sarmalele”

„Așa rămâne! Și cu salata”, i-a replicat Cristian Boureanu.

CITEȘTE ȘI: Câți bani i-a dat Pro TV „Leopardului” Lucian Vasile, pentru cele 13 săptămâni la Desafio

Andrei Beleuț, dezvăluiri de la „Survivor”! Care a fost planul pentru a ajunge mai departe în competiție