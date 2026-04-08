Câți bani i-a dat Pro TV „Leopardului” Lucian Vasile, pentru cele 13 săptămâni la Desafio

De: Andreea Stăncescu 08/04/2026 | 07:51
Câți bani a primit Leopardul la eliminare

Leopardul a părăsit competiția „Desafio: Aventura”, însă experiența sa nu a fost deloc una lipsită de recompense. După 13 săptămâni petrecute în show, acesta a plecat acasă cu o sumă considerabilă de bani, demonstrând că implicarea sa a fost răsplătite.

Cunoscut drept „Leopardul”, Lucian Vasile se descrie ca fiind un om carismatic, energic și plin de povești. Deși a jucat fotbal în Italia, viața l-a purtat pe alte drumuri. Atașat profund de familie, el a intrat în competiție cu un scop clar: acela de a le oferi părinților săi o casă. Optimismul său a fost una dintre principalele sale arme, fiind convins că îl va ajuta să depășească orice obstacol.

Parcursul său în emisiune s-a încheiat marți, 7 aprilie, după ce a pierdut duelul de eliminare împotriva lui Ian. În ultimele momente petrecute alături de colegi și de prezentatorul Daniel Pavel, emoțiile l-au copleșit, iar amintirile trăite în competiție și-au făcut simțită prezența.

A recunoscut că a intrat în show cu o fire mai impulsivă, dar experiența l-a schimbat și i-a adus oameni valoroși în viață. Dintre toți, Valentin i-a devenit ca un frate, motiv pentru care și-a exprimat dorința ca acesta să câștige competiția.

„E cam greu să mă exprim. Am venit oarecum mai nervos, mai vulcanic… nu am decât să le spun că le urez mult succes și sunt o echipă super frumoasă, atât Visătorii, cât și Luptătorii. Merită cu toții să parcurgă în continuare acest show și vreau cel mai mult ca Vali să câștige acest show, fiind cel mai pregătit aici în competiție și știu cât de mult își dorește. Am legt niște prieteni, dar am descoperit că el mi-e ca un frate și îmi doresc să câștige acest show”, a spus Leopardul la eliminare.

Câți bani a primit Leopardul la eliminare / Sursa foto: Captură PRO TV

Câți bani a primit Leopardul de la Pro TV

Mai mult decât atât, Leopardul a renunțe la banii câștigați în cadrul emisiunii în favoarea lui Valentin. Deși suma era importantă pentru el, a considerat că poate avea un impact mai mare în viața prietenului său și că astfel ar putea contribui la îndeplinirea unui vis.

„E o sumă foarte importantă pentru mine, dar totodată cred că poate ajuta și pe altcineva, mai mult decât mă ajută pe mine. Poate pot să îi îndeplinesc un vis cu acești bănuți care o să meargă către prietenul și colegul meu, Valentin. Cred că o să facă ce trebuie”, a spus Leopardul.

În total, pentru cele 13 săptămâni petrecute în competiție, Lucian Vasile a câștigat 13.000 de euro, câte 1.000 de euro pentru fiecare etapă în care a rezistat. Dincolo de bani, însă, experiența „Desafio: Aventura” a însemnat pentru el o lecție de viață, prietenii puternice, precum și o transformare personală.

CITEȘTE ȘI: Codruța Filip, amenințată cu bătaia la Desafio. Ce s-a întâmplat, de fapt, la filmările show-ului de la Pro TV

Câți bani a primit Doctor Cezar, de la Pro TV, pentru cele 13 săptămâni la Desafio: Aventura

