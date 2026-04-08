EXCLUSIV | Aris Eram, eliminat de la Survivor după conflictul cu Gabi Tamaș. De cât timp se află în România, de fapt

Scandal de proporții în culisele emisiunii Survivor, acolo unde tensiunile dintre Aris Eram și Gabi Tamaș au atins un nivel la care nimeni nu se aștepta. Totul a pornit după episodul în care fiul Andreei Esca l-a acuzat pe câștigătorul Asia Express că ar fi pus la cale o strategie menită să influențeze voturile altor concurenți.

De aici, lucrurile au luat-o razna. Aris nu s-a mai putut abține și l-a jignit pe Tamaș în fața tuturor, cerându-i explicații pentru modul în care, spune el, ar fi încercat să obțină avantaje în joc, inclusiv prin oferirea totemului de imunitate lui Cristian Boureanu. Explicațiile nu au venit, iar spiritele au explodat.

Aris Eram, eliminat de la Survivor după conflictul cu Gabi Tamaș

După eliminarea lui Ceanu Zheng, tensiunile dintre cei doi Faimoși au crescut vizibil. Aris era convins că voturile nu au fost întâmplătoare și că Tamaș ar fi încercat să influențeze decizia colegilor. Pentru tânăr, strategia fotbalistului nu doar că nu se plia pe valorile lui, dar reprezenta o încălcare a spiritului competiției. De aici până la un conflict deschis nu a mai fost decât un pas.

Schimbul de replici dintre cei doi, surprins parțial de camere, a fost extrem de acid. Aris l-a acuzat direct pe Tamaș că ar fi orchestrat eliminarea lui Ceanu, iar fotbalistul i-a răspuns tăios, afirmând că fiecare trebuie să gândească pe termen lung în competiție. Jignirile au apărut rapid, iar tensiunea a devenit imposibil de ignorat. Atmosfera din tabără s-a încărcat, iar ceilalți concurenți au rămas șocați de intensitatea momentului.

De cât timp se află în România, de fapt

Mai mult, sursele noastre au aflat că, după oprirea camerelor, conflictul nu s-a stins. Dimpotrivă, discuțiile au continuat, iar tensiunea dintre cei doi a escaladat într-un mod care a pus presiune pe întreaga echipă. Iar concluzia e simplă: scandalul a fost suficient de puternic încât să creeze o ruptură definitivă între cei doi Faimoși și să destabilizeze atmosfera din competiție.

În urma acestui episod, producția ar fi decis că situația nu mai poate continua. Aris Eram a părăsit emisiunea, iar plecarea lui a fost gestionată discret. Totodată, conform surselor noastre, tânărul se află în România de aproximativ o săptămână, ceea ce înseamnă că eliminarea lui a avut loc la finalul lunii martie, cu mult înainte ca publicul să vadă imaginile tensionate.

