Ce nu lipsește niciodată din bagajul Regelui Charles. Obiectele pe care le ia cu el

Regele Charles, ajuns la 77 de ani și aflat încă sub tratament pentru o formă de cancer, călătorește cu un set amplu de obiecte personale pentru a-și păstra rutina și confortul de la Palatul Buckingham.

Potrivit publicației Radaronline, monarhul britanic preferă să aibă la îndemână propriul pat ortopedic, lenjeria de pat și chiar capacul de toaletă atunci când se află în vizite prelungite în afara reședinței oficiale.

Ce nu lipsește niciodată din bagajul Regelui Charles

Surse apropiate familiei regale susțin că, înaintea deplasărilor mai lungi, personalul regelui este trimis cu un camion încărcat cu mobilier, destinat să înlocuiască dotările standard din camerele de oaspeți. Această practică ar fi devenit obișnuită în ultimii ani, pe fondul dorinței suveranului de a menține un mediu familiar, indiferent de locul în care se află.

Regina Camilla, în vârstă de 79 de ani, ar urma același tipar, transportând cu ea obiecte personale precum tablouri preferate și băuturi pe care le consumă în mod regulat. Detaliile apar în volumul „Rebel King”, semnat de jurnalistul de investigații Tom Bower, care descrie modul meticulos în care cuplul regal își organizează deplasările.

Obiectele pe care le ia cu el

În carte, Bower notează că Regele Charles obișnuia să trimită din timp echipele logistice pentru a pregăti camerele, aducând inclusiv mobilierul din propriul dormitor. Printre obiectele care l-ar însoți constant se numără role de hârtie igienică Kleenex Premium Comfort, whisky Laphroaig, un radio portabil, două tablouri cu peisaje scoțiene și diverse produse alimentare bio.

Potrivit autorului, monarhul acordă o importanță majoră confortului și rutinei personale, motiv pentru care lista obiectelor transportate în timpul vizitelor oficiale ar fi una surprinzător de lungă, adaptată pentru a reproduce cât mai fidel atmosfera din Palatul Buckingham.

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