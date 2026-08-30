Marius Tucă Show începe luni, 31 august, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă

Marius Tucă Show începe luni, 31 august, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă
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Invitata zilei este Viorica Dăncilă, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

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