Gabriela Cristea se ține pe poziții! Cum a încercat Tavi Clonda să o ispitească, dar fără succes

Familia Clonda a schimbat sufrageria de acasă cu Băneasa Shopping City! Tavi, Gabriela și cele două fetițe au ieșit la mall, iar CANCAN.RO i-a surprins în timpul unei escapade în formulă completă. Cum orice ieșire la shopping vine la pachet cu o oprire pentru ceva bun, cei patru au aujns în zona de food court, unde fiecare și-a urmat pofta. Fără să nu dăm direct din casă, vă spunem doar atât… alegerile au fost cât se poate de diferite, iar Gabriela Cristea ține cont în continuare de stilul de viață care a ajutat-o să slăbească deja, zeci de kilograme. Vezi mai jos ce au ales fiecare!

Cum o sesiune serioasă de shopping nu poate începe cu stomacul gol, Tavi și Gabriela Cristea, alături de cele două fetițe, au făcut mai întâi o oprire strategică în zona de mâncare. Mall, copii, foame și ceva negocieri pentru meniul perfect, cam așa poate fi descrisă ieșirea în formulă completă a familiei Clonda la Băneasa Shopping City, surprinsă de CANCAN.RO.

Gabriela Cristea, extrem de atentă la ceea ce mănâncă

Și aici a început „consultarea”. Fiecare membru al familiei pare să fi avut propriul plan în ceea ce privește masa. Tavi Clonda n-a stat prea mult pe gânduri și s-a îndreptat către Taco Bell, în timp ce fetițele au mers pe varianta Popeyes. Gabriela Cristea, în schimb, este în continuare atentă la ceea ce pune în farfurie.

Dacă pentru Tavi și cele mici ieșirea la mall a fost un prilej bun să se răsfețe cu preparatele preferate, Gabriela Cristea a rămas în „modul dietă”. Vedeta și-a ales ceva de la restaurantul cu specific chinezesc, semn că, după transformarea spectaculoasă din ultima perioadă, nu pare dispusă să arunce pe fereastră eforturile făcute pentru noua siluetă.

Transformarea Gabrielei Cristea nu mai este de mult un secret! Vedeta a slăbit peste 30 de kilograme, iar schimbarea sa fizică nu poate trece neobservată. Rezultatul este unul spectaculos, dieta pe care o urmează nu este una extrem de strictă, însă costurile tratamentului pe care l-a urmat a fost destul de usturător. Vedeta a mărturisit că a apelat la injecții pentru slăbit, recomandate și monitorizate de un medic diabetolog. (VEZI AICI)

Acum, Gabriela Cristea se află în faza de menținere și a dezvăluit care este strategia sa atunci când se așază la masă. Prezentatoarea TV nu renunță complet la alimentele preferate și nici nu se înfometează, ci mizează pe moderație. Mai exact, este atentă la cantitatea pe care o consumă și evită excesele. ( VEZI AICI)

După ce au terminat de mâncat, familia nu a mai rămas în aceeași formulă. Tavi Clonda a pornit singur prin mall, profitând de ocazie pentru a mai arunca un ochi prin magazine, în timp ce Gabriela Cristea a rămas alături de cele două fiice.

VEZI ȘI: Tavi Clonda, schimbare de look! Cum a reacționat Gabriela Cristea când l-a văzut: „Semeni cu ăla”

CITEȘTE ȘI: Cum și-a petrecut Gabriela Cristea ziua aniversării căsniciei. Nu a decurs conform planului vedetei